Đurić: Tražićemo objašnjenje od Mogerini

BEOGRAD – Srbija će od predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogerini tražiti objašnjenje za pohvale koje je Priština dobila u izveštaju Evropske komisije o napretku zbog toga što planiraju Zajednicu srpskih opština, izjavio je danas direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić.

On je istakao da je prošlo pet godina od potpisivanja Briselskog sporazuma i ocenio da je Međunarodna zajednica htela da Zajednica srpskih opština bude formirana to bi se do sada desilo.

(Tanjug)