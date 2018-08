Djurić uputio otvoreno pismo Teodosiju zbog njegovog komentara na izjavu predsednika Vučića

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić uputio je otvoreno pismo episkopu raško-prizrenskom i kosovsko-metohijskom Teodosiju u kojem je naveo da ne može da prećuti na njegovu netačnu tvrdnju da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rečju ili delom zastrašio ili zastrašivao Srbe na Kosovu.

„Takve reči, duboko sam uveren, nisu ni pravedne ni istinite. Posebno verujem da nije dobro što dolaze sa Vaše strane. Vredjate i govorite i o nedostojnosti. Vaše reči pune strasti teške su i nedostojne. Smatram da je razloga za brigu, u pogledu naše ukupne sudbine, i bez ovakvih reči, mnogo, kao što dobro znam da je razloga za trud i borbu još mnogo više“, naveo je Djurić u pismu.

Djurić je kazao da se čudi rečima Teodosija, ako ih je verodostojno preneo iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.

„Otac iguman Sava Janjić nedeljama unazad javno je širio, ispostaviće se, sasvim lažne tvrdnje o dogovorenom, monstruoznom, nasilnom scenariju, navodno dogovorenom izmedju Beograda i Prištine, čime je, uz pojedina sredstva informisanja dao ne mali doprinos unošenju nemira i straha medju naše sunarodnike, posebno na severu Kosova i Metohije“, kazao je Djurić u pismu koje je prenela Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Poručio je da su za Vučića Kosovo i Metohija Srbija, što kako je naveo, ponavlja uvek i svuda.

„Branim Vaše pravo na politički stav, ali ne mislim da je dobro i primereno da se svakodnevnom političkom kampanjom iz krugova pojedinaca u Eparhiji narušava životno neophodno narodno jedinstvo i sloga i poverenje u državu pred izazovima sa kojima smo suočeni. Neće nam biti bolje niti ćemo biti jači u borbi za sudbinu našeg naroda ako u nju ulazimo unapred obeleženi žigom izdaje“, naveo je Djurić u pismu Teodosiju.

Upitao ga je kako će se ubediti Srbi na Kosovu i Metohiji da ostanu na svojim ognjištima i čuvaju srpstvo i Srbiju ako se istovremeno tvrdi da ta ista Srbija želi da ih protera i pobije.

„Srbi na Kosovu i Metohiji imaju jednu majku, a to je država Srbija, koja plaća i pomaže rad Vaše eparhije i svakog našeg sela i opstanak skoro svakog našeg doma na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić će nastaviti da se bori za Srbiju i Srbe na Kosovu i Metohiji i da ih hrabri, bez obzira na napade i uvrede koje trpi“, poručio je Djurić.

Povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da neće živeti u Djakovici i da nema nijednog Srbina koji će tamo da ode, vladika Teodosije je tokom današnjeg obraćanja u manastiru Banjska na severu Kosova naveo da mu je teško kada čuje te reči, jer to nisu „reči nade i hrišćanina“ i nisu „dostojne onoga koji je na čelu naroda“.

„Hvala našem predsedniku što se setio naših svetinja i ne samo ovde nego i u drugom mestu, ali ovde sa ovog mesta hoću da kažem ‘ne hvala mu’ za reči koje upućuje ovih dana Srbima na Kosovu i Metohiji. To nisu reči nade, to nisu reči hrišćanima, one nisu dostojne onoga koji je na čelu ovog naroda“, rekao je Teodosije, a preneo portal KoSSev.

„Zašto plašiti malo stado, ako nam Gospod daje silu i hrabri nas i u najteže vreme se obnavljamo i ne samo ovde u Banjskoj, nego i u Prizrenu, Deviču, u Arhangelima i u Djakovici, svuda se obnavljamo i nije bitno koliko nas ima danas, bitno je ko smo mi i šta predstavljamo mi danas na ovom prostoru, to je za nas Hrišćane najbitnije, a nije sila i moć od ovoga sveta, od ljudi ovoga sveta, sila je Božja i Bog može da učini ono što ljudi ne mogu da učine“, naveo je Teodosije.

Teodosije je upitao zar nije dovoljno u ovom vremenu što u Djakovici žive Igumanija i sestre i što se služi Sveta liturgija.

On je naveo da se manastir i monaštvo obnavlja silom Božjom, ali i dobrotom svih koju su dali svoj prilog, zbog čega je izrazio zahvalnost domaćim i medjunarodnim darodavcima i srpskom predsedniku.

„Na prvom mestu hteo bih da istaknem Kancelariju za Kosovo i Metohiju, Vladu Republike Srbije. Hteo bih da istaknem i lični prilog našeg predsednika, gospodina Aleksandra Vučića, koji je posetio ovu obitelj i koji je sam zaželeo da se ova sveta obitelj obnovi. Hvala našem predsedniku što se setio naših svetinja i ne samo ovde nego i u drugom mestu. Ali ne hvala mu za reči koje upućuje ovih dana Srbima na Kosovu i Metohiji“, poručio je Teodosije, a preneo KoSSev.

