Do kraja godine gotov autoput Obrenovac-Ljig

BEOGRAD – Deonice Koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga, na kojima su angažovane kineske kompanije, biće završen do kraja godine, izjavio je danas direktor Koridora Srbije Zoran Babić.

„Dosadašnja saradnja s Kinezima bila je veoma uspešna i nadam se da će biti još bolja“, rekao je Babić na Trećoj međunarodnoj konferenciji Beogradski strateški dijalog pod nazivom „Inicijativa pojas i put na Balkanu“, koja se održava u Palati Srbija u Beogradu.

On je rekao da će deonica Obrenovac – Ub biti potpuno završena do Nove godine, dok će deonica Lajkovac – Ljig biti završena do tada do petlje Ljig, dok će mašinsko opremanje tunela Brančići biti završeno u prvom kvartalu naredne godine.

Podsetio je da deonicu Surčin – Obrenovac takođe radi kineska kompanija i da će ona biti završena do kraja 2019. godine.

Na toj deonici se nalazi most preko Save i Kolubare i na njemu su već ugrađeni stubovi i nosači, rekao je Babić i istakao da će taj most biti karektrističan ne samo za Srbiju već i ovaj deo Evrope.

Babić je rekao da bi deonica Koridora 11 Preljina – Požega, zajedno s Kinezima, trebalo da počne da se gradi u martu 2019, i ocenio da će biti veoma teška za gradnju.

Naveo je da je imperativ da se završi Koridor 10 i da se u Grdeličkoj klisuri ušlo u jedan odsto preostalih radova, tako da se vodi borba za svaki metar asflata.

Babić je rekao da je tu sada od ukupno 26 kilometara više od 25 kilometara autoputa pod asfaltom.

Govoreći o planovima i novom investicionom ciklusu koji će pokrenuti Ministarstvo građevinarstva sledeće godine u vrednosti od pet milijardi evra, Babić kaže da je reč o velikom broju projekata koji će biti završeni u narednih pet do sedam godina.

(Tanjug)