Do kraja godine još dve digitalizovane usluge

BEOGRAD – Do kraja godine država pušta u rad dve nove digitalizovane usluge, to su e-inspektor i jedinstveni elektronski lokalni poreski sistem, najavio je danas direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Prema njegovim rečima, e-inspektor će omogućiti inspektorima da direktno sa terena putem mobilnih telefona ili lap top računara unose podatke u informacioni sistem, dok će jedinstveni lokalni poreski sistem građanima i privredi jednim klikom predstaviti sve poreske obaveze na jednom mestu i omogućiti da ih elektronski plate.

Jovanović navodi da su pilot projektom e-inspektor obuhvaćene sanitarna i tržišna ispekcija, inspekcija za rad i uravni inspektorat, dok je u planu da se preostale 32 inspekcije priključe do maja iduće godine.

„Digitalizacija je prioritete Vlade Srbije“, naglasio je Jovanović na skupu državnih službenika o digitalnoj transformacijii i naveo da se digitalizacija zasniva na četiri osnove, a to su reforma javne uprave, reforma prosvete, razvoj IKT sektora i razvoj infrastrukture.

„Pre svega je bitna reforma javne uprave, jer želimo da imamo upravu koja je svima dostupna, i da građani i privreda mogu sve da obave na jednom šalteru ili preko interneta sami“, rekao je Jovanović.

Navodi da su u okviru reforme javne uprave doneta dva bitna zakona, to su Zakon o e-dokumentu, indentifikaciji i uslugama od poverenja i Zakon o e-upravi.

Podseća da je država pomoću e-ZUP omogućila građanima i privredi da pristupe podacima čak osam državnih institucija, među kojima su MUP, Nacionalna služba za zapošljavanje, PIO, Poreska uprava, Ministarstvo državne uprave, Ministarstvo prave…

„Skoro milion korisnika je do sada izvršilo usluge preko tog informacionog sistema“, ukazuje Jovanović.

Osim toga, Jovanović podseća i na informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ preko koga roditelji mogu odmah da podnesu zahtev za roditeljski dodatak, kao i da upišu dete u matičnu knjigu rođenjih.

Ukazuje i da država u cilju ubrzanja digitalizacije radi na prekvalifikaciji građana za IT, uvela je informatiku kao osnovni predmet u petom, a od ove godine i u šestom razredu osnovne škole i formirala Ministarstvo bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj, jer, ističe Jovanović, Srbiji nedostaje 15.000 IT stručnjaka.

Osim toga, kaže Jovanović, bitno je ulaganje u infrastruktru, otvaranje naučno-tehnoloških centara, širenje internet mreže i uvođenje 5G mreže.

Na skupu kojem su prisustvovali državni službenici, Jovanović je istakao da koliko je vremenski potrebno da se razvije informacioni sistem, duplo više vremena je potrebno da se edukuju zaposleni u državnoj upravi.

Direktor Nacionalne agencije za javnu upravu Dražen Maravić kaže da je u martu počela da radi Akademija za obuku državnih službenika kako bi se prilagodili digitalizaciji.

Prema njegovim rečima, do kraja godine biće 4.000 zaposlenih u državnoj upravi koji su prošli obuku, a razvijaju se sistemi i za obuku zaposlenih u lokalnim samoupravama.

Najavio je da će za mesec dana biti obnavljen javni poziv za predavače koji bi mogli da sprovode obuke i na lokalu.

„Digitalizacije se odvija i mimo propisa. Mi ne možemo da čekamo da prođu propisi već moramo da stvorimo mogućnost da ljudi odmah uče“ rekao je Maravić.

Neophodno je da državni službenici prođu kroz obuku o uslugama, digitalizaciji koja usluge omogućava i tehnologiji na kojoj se usluga realizuje.

„Digitalna transformacija nastupa kada usluga više nije kao što je izlgedala. Na primer, kod izdavanja pasoša bi to izgledalo da građani više nemaju paoš u fizičkom smislu, već ako je neko državljanin svi podaci o njemu nalaze se u nekom klaud sistemu i ima virtuelni pasoš, dok na aerodromu prelazi očitavanjem rožnjače oka“, objasno je Maravić.

(Tanjug)