Do ponoći rok za izmene u birackom spisku za savete manjina

BEOGRAD – Rok za podnošnje zahteva za promenu podataka – upisa i brisanja birača u Posebnom biračkom spisku za izbore za Nacionalne savete nacionalnih manjina, zakazane za 4. novembar, ističe večeras u ponoć, rečeno je Tanjugu u resornom Ministarstvu.

„Tačan broj upisanih birača biće poznat nakon isteka tog roka“, navela je pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokane samouprave Ivana Antić.

Skoro pola milona građana Srbije – pripadnika 22 manjinske zajednice, u nedelju će moći da bira svoje predstavnike za Nacionalne savete nacionalnih manjina, a među njima i pripadnici poljske i ruske zajednice koji do sada nisu imali formirane nacionalne savete, rekla je ona.

Interesovanje pripadnika nacionanih manjina ove godine statistički je veće u odnosu na prethodne izbore, napomenula je Antić i dodala da je to trend koji prati svake izbore.

„Porast interesovanja delimično je i rezultat rada Ministarstva i Vlade na prepoznavanju Saveta kao tela koje zastupaju interese manjinskih zajednica, a i MDULS je na vreme počelo kampanju u cilju informisanja pripadnika nacionalnih manjina o izborima i njihovom značaju“, rekla je Antić Tanjugu.

Ona je podsetila da su ovo treći redovni izbori na kojima se biraju članovi Saveta i ukazala je na značaj tih organizacija koje imaju ovlašćenja u oblasti kulture, informisnja i obrazovanja i službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina organizovani su na dva načina – neposredno glasanjem i posredno, putem glasanja na elektorskoj skupštini, objasnila je Antić.

Prema njenim rečima, 18 nacionanih manjina članove će birati na neposrednim izborima, a četiri – hrvatska, crnogorska, makedonska i ruska putem elektorskih skupština.

Broj članova Nacionalnih saveta zavisi od broja pripadnika nacionalnih manjina – minimalan je 15, a maksimalan 35.

„Nacionalne manjine do 10.000 pripadnika biraju 15 članova Saveta, do 20.000 – 19, do 50.000 – 23, a ukoliko imaju izmedu 50 i 100.000 biraju 29 clanova Saveta“ rekla je Antić i dodala da će sve nacionalne manjine, poput Mađara, Bošnjaka, Roma, koje imaju više od 100.000 pripadnika, birati 35 predstavnika.

Nakon izbora, rok za objavljivanje konačne liste i rezultata izbora je 96 sati, odnosno 8. novembar do 20 sati, rekla je pomoćnica ministra i dodala da Saveti, nakon što RIK objavi rezultate u Službenom glasniku, imaju obavezu u roku od 20 dana da konstituišu Savete, formiraju organe i vrlo brzo počnu da rade.

