Dodeljene stipendije za 100 studenata Pravnog fakulteta

BEOGRAD – Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji imaju dobar prosek, a slabijeg su imovinskog stanja dobili su danas ugovore o stipendiranju koji će im obezbediti po 10.000 dinara u narednih deset meseci.

Dodeljeno je 100 stipendija i to studentima druge godine 20, treće godine 30, četvrte 40 i studentima master studija 10 stipendija.

Ministar prosvete Mladen Šarčević dodelio je stipendije za prvih deset studenata i podvukao da je važno da se što više mladih stipendira na različite načine.

On je naveo da je ministarstvo završilo izradu zakona o studentsko-učeničkom standardu koji predviđa tri modela finansiranja studenata.

Prvi je standardno stipendiranje najboljih i to su studentski krediti, drugi je poseban zakon o dualnom i visokom obrazovanju gde privreda prepozna šta je ono što joj treba i sama finansira, a za početak ćge se to raditi sa američkim i nemačkim kompanijama.

„Treći je ono što ostavlja prostor da kompanije preuzmu jedan deo finansiranja uz veće učešće države“, objasnio je ministar, koji je podsetio da je prošle godine u budžetu dupliran broj stipendija za one stvari koje se smatraju perspektivnim.

Šarčević je studentima poručio da je svaka vrsta stipendije dobra referenca, te da je važno što Pravni fakultet UB neguje tradiciju dobrog učenja što potvrđuje i činjenica da svi koji zapošljavaju pravnike, na prvom mestu žele studente ovog fakulteta.

Kada je u pitanju naredna godina, ministar kaže da će se raditi na indikatorima merenja kvaliteta na svim univerzitetima u Srbji, kao i na izradi zakona o finansiranju visokog obrazovanja.

„Prvu fazu reforme strukovnih škola smo priveli kraju, do 20. januara će ceo prosec biti prikazan vladi i javnosti, a cilj je da u novoj strategiji do 2030. godine promenimo model finansiranja kroz uvođenje većih obaveza države, ali i poslodavaca“, naveo je on.

Šarčević kaže i da će u januaru, prilikom posete predsednika Rusije Vladimira Putina biti potpisan sporazumi između beogradskog i novosadskog univerziteta i tri najbolja univerziteta u Rusiji.

Dekan Pravnog fakulteta Zoran Mirković rekao je da je za taj fakultet čast i zadovoljstvo što pomaže studentima te da je ovakvo stipendiranje prilog ideji „jednake šanse za sve“.

On je naveo da će možda neki od nagrađenih studenata ostati na fakultetu, a kao najvažniji cilj fakulteta naveo je očuvanje tradicije.

„Želim da diploma Pravnog fakulteta bude vredna, ne možemo se takmičiti sa nedostojinim takmacima, a studentim poručujem da kada završe ovaj fakultet imaju u perspektivu“, naveo je on i istakao da je ulaganje u studente ulaganje u budućnost Srbije.

Među dobitnicima stipendije su i Milica Bujić, koja je na četvrtoj godini fakulteta na smeru međunarodno pravo, ima prosek devet, a stipendiju će iskoristiti za dalje usavršavanje i putovanja, dok se nada karijeri u tužilaštvu.

Stipendiju je dobila i Ivana Todorić, takođe na četvrtoj godina smera međunarodno pravo, ovo je njena prva stipendija tokom školovanja i iskoristiće je za stvari koje do sada sebi nije mogla da priušti, u budućnosti se nada da će postati sudija.

(Tanjug)