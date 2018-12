Dodik: Neće skoro premijer, opstrukcija u Sarajevu

BEOGRAD – Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik nije optimista da bi uskoro moglo da dođe do formiranja institucija BiH, uključujući predsedavajućeg Saveta ministara, na osnovu izbornih rezultata.

„To zavisi od Sarajeva, a u Sarajevu postoji opstrukcija Bošnjaka“, rekao je Dodik.

„Republika Srpska je spremna da se konstituišu organi BiH. U Sarajevu od strane Bošnjaka postoji opstrukcija“, kazao je Dodik na zajednickoj konferenicji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vucićem odgovarajući na pitanje kada se očekuje da će biti izabran predsedavajući Saveta ministara.

Dodik je naveo i da iz EU stižu preporuke da se organi vlasti što pre formiraju, ali da se u Sarajevu stalno „radi na sitno“ i govori „polako“.

On je ocenio i da Federacija BiH nema šanse da u narednih tri do četiri meseca formira svoju strukturu vlasti, i izrazio bojazan da bi se to moglo preneri i na vlast na novou BiH.

Napominje i da nevidi šta bi, u tom slučaju, mogla biti njegova uloga u Predsednistvu.

(Tanjug)