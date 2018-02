Dodik odlikovao Vučića ordenom RS

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom Republike Srpske na lancu, za naročite zasluge u unapredjivanju i učvršćivanju saradnje Srbije i RS.

„Odlikovanje je izraz poštovanja za sve ono što je učinio za Republiku Srpsku, zbog saradnje koju imamo na institucionalnom niovu i razumevanju uslova u kojima RS radi i funkcioniše, i naravno zbog gormne pomoći pojedinačnim projektima“, rekao je Dodik uručujući orden Vučiću u zgradi Predsedništva Srbije.

On je ocenio da je danas saradnja Srbije i RS najbolja i najvidljivija i da dobro razume podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu.

„Mi dobro razumemo jedan okvir koji vi često ističite da Bosni i Hercegovine cenite njen teritorijalni integrit, a da volite RS, mi to čitamo na najbolji mogući način“, rekao Dodik.

Dodik je prilikom uručenja ordena čestitao Dan državnosti Srbije, navodeći da taj dan u RS doživljavaju kao svoj dan državnosti.

Zahvaljujući na ordenu Vučić je kazao da je odgovorno postupao u nameri da unapredi odnose sa RS, ne samo političke, već ekonomske, duhovne i kulturne.

„Nisam zadovoljan koliko, ali svakako smo i to malo pomogli i doprineli razvoju RS. Mislim da još mnogo toga možemo da napravimo u svim sferama društvenog života“, rekao je Vučić.

On je kazao da je ponosan na odnos Srbije i RS i na činjenicu da nikada u tom odnosu Srbija nije odmogla.

„Svojim odnosom sa RS, Srbija ni na koji način ne ugrožava BiH, nikog drugog u regionu. To je odnos naroda i ljudi, to je odnos Srpske i Srbije, to je odnos u kojem nema nikavih trzavica niti ljubomore, zavisti, niti političkih svadja i sukoba, kao što je to uvek medju Srbima bilo“, kazao je Vučić.

On je istakao da je to tekovina koju Srbija i RS ostavljaju budućim generacijama.

Vučić je istakao i da je danas veliki dan za Srpski narod, jer je to dan kada je Srbija 1804. godine ustala u odbranu svoje slobode i kada je 1835. krenula da gradi pravnu državu i demokratiju.

„Nikada nismo nikome pretali i nemamo razloga da bilo kome pretimo, ono što hoćemo to je da srpski narod bude slobodan, da ostane na svojim ognjištima, ne dirajući tudja prava, ni tudje granice, ni u šta što bi nekoga povredilo nećemo da diramo, ali nikome na svetu nećemo da dozvolimo da ruši prava našeg naroda, naše jedinstvo i slobodu“, poručio je Vučić.

(Beta)