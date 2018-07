Dodik: Pitanje statusa Kosova ne odvajati od pitanja RS

BEOGRAD – Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da rešavanje pitanja statusa Kosova ne treba odvajati od pitanja statusa Republike Srpske.

„Konacno rešenje formalno gledano jeste i pripada Srbiji. Ali, kao Srbin, i mi koji ovde živimo, i kao pripadnici tog naroda, smatramo da imamo legitimno pravo na jedno važno, naše istorijsko, nacionalno i narodno pitanje. Naš stav je da to pitanje ne treba odvajati od pitanja statusa Republike Srpske“, ukazao je Dodik u intervjuu za TV Telegraf.

On je ocenio da ne mogu samo za Srbe da važe razliciti aršini.

„Kako je moguce da dode neko na Kosovo i kaže „bez obzira što vi smatrate da ono teritorijalno pripada Srbiji, to je druga država“. A nama ovde u Bosni kaže „ima da cutite“. Zato što je to neki eksperiment stranaca“, istakao je Dodik.

Prema njegovim rečima, srpsko nacionalno pitanje je kompleksno, ali smatra da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeo da to pitanje postavi ponovo, jer je bilo potpuno izgubljeno.

„Vecina Srba se pomirila sa tim da je to konacno i završeno i da ce samo jednog dana verifikacija Kosova biti izvršena. Postojala je snažna, politicki organizovana struktura na severu Kosova, koja je tu egzistirala, ali je ogroman pritisak Zapada doveo do urušavanja te strukture. Mislim da je Vučić to uspeo da postavi na dnevni red razgovora i da nema konacnog rešenja bez stava Srbije“, ocenio je Dodik.

Uveren je i da Vučić vodi odgovornu državnu politiku sa silnim izazovima koje dobija svakodnevno.

„Ima onih koje ja znam i koje zna javnost Srbije, koji su zagovarali podelu Kosova, i govorili „da nam je dobiti samo sever“. Ima. Oni danas zagovaraju pricu da to ne dolazi u obzir. To su mali ljudi, mali politicari. Nisu državnici nikada ni bili, oni su bili politicari. Vučić je državnik. Oni gledaju šta samo mogu loše protivniku da ucine, a državnik gleda šta može dobro za 10-15 godina da ostavi za svoju zemlju. Samo takvi mogu da vode države. Tako je i ovde“, ukazao je Dodik.

On kaže da u Republici Srpskoj rade ono što mogu i da Kosovo neće moći da se prizna u okviru BiH.

„Drugi u Bosni to žele. Muslimani to žele, odmah bi priznali Kosovo. Ali, kada bi pomenuli Republiku Srpsku, odmah bi bili spremni da uzmu pušku. To govori da su dvolicni i cinici. Ako želite da priznate Albancima na Kosovu državu, onda priznajte i Republiku Srpsku kao državu. Onda bi možda bili principijalni. Možda bi to istorijski bilo održivo“, kaže Dodik.

On smatra i da je teško govoriti o konačnom rešenju i da ono nije u njegovim rukama.

Kaže i da su stranci sve ovo vreme ponižavali i potcenjivali srpski narod i srpski državu i da neka vrsta satisfakcije mora da postoji, a da je za njega Republika Srpska od primarnog intersa.

„Republika Srpska u savezu sa Srbijom sa delovima koje možemo da perspektivno kontrolišemo, kao što je sever Kosova, uz jacanje snage autoriteta srpskog naroda u Crnoj Gori, koje bi trebalo da približi Srbiji Crnu Goru, to bi bio neki konacni okvir“, smatra Dodik.

Upitan na čemu temelji veru da ce Srbija i Republika Srpska vek docekati u jednoj državi, on kaže da to čini na osnovu volje ovog naroda.

„Ovaj narod za razliku od ranije, kada je lako potezao oružje zbog odbrane slobode, mora da nauci da to brani putem institucija koje treba da izgradi, i snage i volje, koje iskaže na izborima i referendumu“, ističe Dodik.

Na pitanje zašto se kandiduje za člana Predsedništva BiH, a kaže da je BiH imaginacija, odgovara da u Sarajevo ide kako bi ojačao poziciju Republike Srpske, poštovanje Ustava BiH, a ne njegovu degradaciju.

On ističe da ova BiH može da preživi samo ako poštuje Ustav, a ne ako poštuje nametanje stranaca.

„Nece to biti lako ni jednostavno. Ne znam ni koliko cu biti uspešan u tome, ali ono što je moja autenticna pozicija tamo, to ce svi znati kako izgleda“, kaže Dodik i navodi da očekluje da u Predsedništvu iza njega bude zastava RS i da odatle počinje.

Govoreći o Deklaraciji o opstanku srpskog naroda kaže da je to uglavnom finalizovan dokument i treba da se formalizuje kroz odlucivanje u institucijama.

„Mi smo to u Republici Srpskoj uradili na nivou vlade. Veoma smo razumni u tom pogledu, znajuci da je fokus te price stavljen na pregovore oko Kosova i da to na neki nacin odvlaci svu pažnju i snagu vlasti u Srbiji.

Potpuno sam uveren da cemo u trenutku, koji vlast u Beogradu, proceni kao najoptimalniji, to i uraditi“, zaključuje Dodik, objavljeno je na sajtu telegraf.rs .

(Tanjug)