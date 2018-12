Dodik: Pravo na samoopredljenje I za RS I za Srbe na severu

BEOGRAD – Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Beogradu da pravo na samoopredeljenje, koje međunarodni faktor nekim drugim narodima dozvoljava, treba da se prizna I RS I dodao da je on predsednika Srbije zamolio da u budućim političkim razgovorima ojača taj pristup.

“Smatramo da je to legalno I legitimno pravo I to ne da bi se urušavao teritorijalni intregritet BiH, već, jednostavno, zato što to narod u RS ima pravo, kao što treba da imaju i Srbi na severu Kosova da se opredele”, rekao je on na zajedničkoj konferenciji za novinare.

On kaže da je RS, a veruje, I celoj BiH važno da imaju najbolje moguće odnose sa Srbijom.

Kako je rekao, upoznao je Vučića sa situacijom u BiH I RS u vezi sa primenom izbornih rezultata – dok su u RS oni implementirani, u Federaciji nisu zbog čega preti zastoj u konstituisanju organa u BiH.

Kako kaže Dodik već su primetne opstrukcije sa bošnjačke strane, koja misli da sve to treba da ide polako.

“Nama je važno I verujem celoj BIH da ima najbilje moguće odnose sa Srbijom, ona se pokazala kao stabilan partner, ne samo u ekonomskom smislu, već I kada je reč o očuvanju Dejtonskog sporazuma, poštovanju činjenice da se BIH sastoji od dva entiteta I tri naroda”, kaže Dodik.

Srbija I BiH imaju nekoliko važnih pitanja pred sobom – granice, ali I komunikacijsko povezivanje.

“Kroz istoriju se može evidentirati da je bilo malo putnih pravca iz BiH ka Srbiji, da su mostovi na Drini bili puka slučajnost, danas je drugačije I radujem se I zahvaljujem vladi I Vučiću što odnose gradimo na najbolji mogući način do sada. I to nije samo pitanje bratske ljubavi”, rekao je Dodik.

Jedan od prioriteta je spoj na Drini autoputnom mrežom, dodao je, rekavši da je RS izgradila autoput Banjaluka- Doboj, a da do polovine iduće godine će biti postignut dogovor o još 96 km od Doboja do Brčko distrikta I Drine.

“Za nas je važno da se napravi spoj kod Višegrada I da se gradi taj deo puta ka Istočnom Sarajevu”, rekao je on I podržao incijativu Vučića za mionumentalni spomenik stradanju Srba u Jasenovcu.

“Ne smemo biti neodgovorni prema generacijama u budućnosti, Jasenovac je najveći mrtvi grad Srba, taj zločin počinile ustaše I to ne sme da se zanemari”, zaključio je Dodik.

Smatra da necivilizacijske takse, koje je Priština uvela Srbiji I BiH, obračunavajući se sa njima, treba da budu ukinute.

Prema njegovim rečima, kada se radi o Kosovu, BiH „ostaje u statusu nepriznavanja“. „To je naša politika, rekli smo da ćemo dogovor Prištine I Beograda poštovati I našu politiku usmeriti ka tome. Takse treba ukinuti što pre, jer urušavaju regionalnu bezbednost I stvaraju nove presedane“, rekao je Dodik.

Podsetio je da ni Srbija, ni BiH nisu postupile recipročno, smatrajući da je dovoljno da međunarodni faktor, koji je stvorio te vlasti u Prištini, može na njih da utiče.

(Tanjug)