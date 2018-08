Dodik: Srbija treba da traži sever Kosova

BEOGRAD – Mislim da bi trebalo da se četiri opštine sa severa Kosova reintegrišu u teritorijalni sastav Srbije, da se obezbedi najviši međunarodni standard zaštite srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, i da se zaštiti crkvena imovina kao i da se za nju traži neka vrsta eksteritorijalnosti, kaže predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

On za današnji „Blic“ navodi da se u Srbiji ta polarizacija oko Kosova uvek svodi na to da li dati ili ne dati.

„Srbi moraju koncipirati jedan svoj plan koji bi podrazumevao i kratkoročne i dugoročne ciljeve našeg naroda. Za početak bila bi to reintegracija one četiri opštine severa Kosova“, kaže Dodik.

On navodi da kada je strancima u Briselu rekao da su mogli da pokažu dobru volju i da bar te četiri opštne ostanu u Srbiji, na to su mu rekli da to niko od njih ne traži.

„Dakle to niko nikad nije ni tražio. Problem naše politike i jeste što mi uvek očekujemo, a ne tražimo. To ne ide“, smatra Dodik.

On ukazuje da su se u RS iz jedne potpuno nemoguće situacije osporavanja i spoticanja okrenuli i rekli da ne daju više ni mrvicu svojih nadležnosti u okviru BiH.

„Oni su krenuli da nas kažnjavaju, čak sam i ja dospeo na neku crnu listu, ali RS nije izgubila. Prema tome, mislim da je ovo vreme srpskih traženja, a ne očekivanja da vam neko nešto da, “ kaže Dodik.

Komentarišući to što je problem i rešenje kosovskog problema ponovo u fokusu, Dodik kaže da je Aleksandar Vučić uspeo da vrati Kosovo kao temu jer je ona bila izgubljena, skrajnuta, ljudi su bili nezainteresovani za nju.

„Sada smo došli u poziciju da možda nešto i možemo da uradimo. Sretan splet okolnosti je i kretanje politickih procesa u EU i Americi. Nestale su elite koje su obeležile neko prethodno vreme i ako je išta tačno onda je tačno da u SAD nije ista ona Klintonova ekipa“, navodi on.

Dodik, međutim, napominje da pre svega treba sebi da odgovorimo na pitanje da li, hipotetički, Srbija može da podnese da joj se vrati Kosovo i da u politički sistem uđu garantovane kvote za albansku zajednicu, i dodaje da o tome malo ko razmišlja i da za to nema mnogo spremnosti.

Odgovarajući na pitanje da se s druge strane to o čemu govori tumači i kao alibi za predaju Kosova, on kaže da su izdaja , predaja, prekomerni patriotizam – stare srpske boljke.

„Ovde treba racionalno sesti i videti o čemu se radi“, kaže Dodik.

Komentarišući to što je rekao da će, ukoliko dođe do toga da se za Kosovo obezbedi stolica u UN, to isto tražiti i za RS, Dodik kaže da uopšte ne krije da je njegov politički cilj da se RS osamostali i bude nezavisna država.

„I smatram da naš narod na to ima pravo. Naravno da nisam avanturista u tom pogledu isključujem svaku vrstu nasilja. S druge strane, isti oni koji nama to brane u RS, to isto dozvoljavaju Albancima na Kosovu“, kaže Dodik.

(Tanjug)