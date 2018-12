Dogodilo se na današnji dan

BEOGRAD – Danas je petak, 28. decembar,

362. dan 2018. Do kraja godine ima tri dana.

1836 – Španija je priznala nezavisnost Meksika, koji je

okupirala između 1519. i 1522. Pod špansku krunu, zvanično sa

statusom vicekraljevine, Meksiko je konačno potpao 1535. Ustanak

protiv kolonijalnih upravljača izbio je 1810. a nestabilnost u

Meksiku iskoristile su SAD, otevši Teksas 1822. a u krvavom ratu

od 1846. do 1848. i Novi Meksiko i Kaliforniju.

1856 – Rođen je američki državnik Vudro Vilson,

predsednik SAD od 1913. do 1921, prethodno univerzitetski profesor

i rektor kao i guverner Nju Džersija, dobitnik Nobelove nagrade za

mir 1919. Dva puta je vojno intervenisao u Meksiku, okupirao je

Haiti i Dominikansku republiku. Pristupio je Antanti i 1917. uveo

SAD u Prvi svetski rat protiv Centralnih sila. Zalagao se za vojnu

intervenciju protiv boljševika, od čega je ubrzo odustao. Posle

okončanja rata odigrao je značajnu ulogu na Versajskoj mirovnoj

konferenciji, čije su odluke umnogome bile rezultat njegovog

mirovnog plana od „14 tačaka“. Učestvovao je u stvaranju Društva

naroda, ali je Senat SAD odbio da ratifikuje Versajski mirovni

ugovor, posle čega su SAD ostale van prve svetske organizacije,

prethodnice UN.

1879 – U udesu putničkog voza na liniji Edinburg – Dandi u

Škotskoj, koji se survao u reku pošto je pod njim popustio most,

poginulo je 90 osoba.

1882 – Rođen je engleski astronom i matematičar Artur

Stenli Edington, direktor Opservatorije u Kembridžu i predsednik

Međunarodne astronomske unije od 1938. do smrti 1944. Bavio se

strukturom unutrašnjosti zvezda i njihove atmosfere, pulsacijom

zvezda, međuzvezdanom materijom, kretanjem i rasporedom zvezda u

našoj galaksiji. Organizovao je prvu eksperimentalnu proveru

teorije relativiteta Alberta Ajnštajna za vreme potpunog

pomračenja Sunca 1919. i uspeo je da utvrdi teorijski predviđeno

skretanje svetlosnog zraka u gravitacionom polju Sunca.

1885 – U Sarajevu je počeo da izlazi srpski književni

list „Bosanska vila“, časopis „za zabavu, pouku i književnost“,

koji je tri decenije snažno uticao na jačanje nacionalne svesti

Srba i otpor austrougarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine. Do 1887.

uređivao ga je Nikola Šumonja, a potom do zabrane 1914. Nikola

Kašiković.

1895 – U pariskom restoranu „Gran kafe“ braća Luj i Ogist

Limijer organizovali su prvu filmsku projekciju. Prve „pokretne

slike“ bili su kratki dokumentarni filmovi o izlasku radnika iz

fabrike, železničkoj stanici s putnicima i vozom koji juri.

Predstava je oduševila publiku i smatra se datumom rođenja

kinematografije. Jedan novinar je tada zabeležio da je to

„nesumnjivo najčudniji izum u našoj epohi“.

1908 – U zemljotresu koji je razorio Mesinu, drugi najveći

grad na italijanskom ostrvu Siciliji, poginulo je više od 82.000

osoba.

1923 – Umro je francuski inženjer Aleksandar Gistav Ajfel,

graditelj kule u Parizu nazvane njegovim imenom. Bio je specijalista

za čelične konstrukcije i mostove i među prvima je primenio

pneumatsku gradnju temelja velikih mostova.

1925 – Ubio se ruski pisac Sergej Aleksandrovič Jesenjin.

Jedan od najvećih i najomiljenijih pesnika Rusije. Bio je

razbarušen boemski tip i živeo je veoma intenzivno, samoubistvo

je izvršio u tridesetoj godini. Uticao na generacije pesnika, ne

samo ruskih. Postoje sumnje da je iza njegove smrti stajala tajna

služba. Dela: zbirke pesama „Zadušnice“, „Ispovest mangupa“,

„Triptih“, „Stihovi skandalista“, „Sovjetska Rusija“, „Persijski

motivi“, pripovetka „Urvina“, poema „Ana Snjegina“, dramska poema

„Pugačov“.

1937 – Umro je francuski kompozitor Žozef Moris Ravel,

jedan od najistaknutijih predstavnika francuskog impresionizma.

Oslanjao se na klasično francusko muzičko nasleđe, ali se

inspirisao i španskom muzikom i džezom. Virtuozni pijanista

i dirigent, održavao je koncerte širom Evrope i SAD. Dela:

opera „Sat Španije“, balet „Dafne i Kloe“, orkestarska kompozicija

„Bolero“, klavirski ciklusi „Ogledala“, „Gaspar noći“, „Kuprenov

grob“, „Sonatina“ za klavir, mnoštvo solo pesama, uglavnom na

stihove francuskih simbolista.

1942 – Japanski avioni bombardovali su u Drugom svetskom

ratu indijski grad Kalkutu.

1945 – Umro je američki pisac Teodor Drajzer,

beskompromisan kritičar američkog društva. Njegov prvi roman

„Sestra Kari“ zabranjen je 1900. i potom je desetak godina bio

prinuđen da se izdržava pisanjem za ilustrovane, zabavne i modne

listove. Smatrao je da spasenje sveta leži u socijalizmu i pred

kraj života postao je član Komunističke partije SAD. Ostala dela:

romani „Dženi Gerhard“, „Finansijer“, „Titan“, „Stoik“, „Genije“,

„Američka tragedija“, „Tragična Amerika“, „Vredi li Amerika da se

spase“.

1947 – Umro je bivši italijanski kralj Vitorio

Emanuele III, poslednji monarh Italije, na prestolu od 1900. do

1946. Podržao je fašistički režim Benita Musolinija. Proglasio

se „carem Etiopije“ 1936. posle agresije Italije na Etiopiju, a

„kraljem Albanije“ 1939. Pomogao je razbijanje Jugoslavije u

čemu je bitnu ulogu imala i njegova supruga Jelena, kćerka

negdašnjeg crnogorskog vladara Nikole Petrovića. Formalno je

abdicirao posle pobede republikanaca na izborima 1946. što je

bio kraj kuće Savoja u Italiji.

1948 – U Egiptu je ubijen predsednik vlade Nokraši Paša,

na vrhuncu višemesečnih nemira i nasilja u toj zemlji.

1949 – U Mađarskoj je stupio na snagu dekret o

nacionalizaciji svih industrijskih i trgovinskih firmi.

1959 – U Vinči kod Beograda pušten je u rad prvi

nuklearni reaktor u Jugoslaviji, što je omogućilo domaću

proizvodnju radioizotopa koji se koriste u medicini, industriji,

poljoprivredi i istraživačkim institucijama.

1962 – U Mozambiku, portugalskoj koloniji u Africi,

ujedinjenjem triju antikolonijalnih grupa osnovan je Front za

oslobođenje Mozambika – FRELIMO, pod čijim je vođstvom zemlja

posle dugotrajne borbe stekla nezavisnost 1975. ali je dve decenije

potom besneo građanski rat. Rivalski pokret Renamo su u borbi

protiv Frelima podržavali rasistički režimi Južne Rodezije i

Južne Afrike kao i neke zapadne sile. Tek pobeda Nelsona

Mandele u Južnoj Africi početkom devedesetih godina 20. veka i

rasno pomirenje u toj susednoj zemlji, stvorili su uslove za

okončanje građanskog rata i slobodne izbore koje je dobio Frelimo.

1963 – Umro je nemački kompozitor Paul Hindemit, stvaralac

slobodnog shvatanja tonaliteta. Nakon što su nacisti 1933. oglasili

njegova dela kao dekadentna, odlazi u Ankaru, a od 1939. je profesor

na univerzitetima u SAD i Švajcarskoj. Dela: opere „Novosti dana“,

„Kardijak“, „Slikar Matis“, „Harmonija sveta“, šest gudačkih

kvarteta, „Kamerna muzika op. 36“, koncerti i sonate za razne

instrumente, teorijska dela „Tradicionalna harmonija“, „Kompozitorov

svet“.

1966 – Kina je izvršila petu po redu nuklearnu probu.

Američki stručnjaci su potom utvrdili da se u radioaktivnom oblaku

posle eksplozije nalazio uran 235 i 238, što je ukazivalo da će

Kina ubrzo ovladati bitno jačim termonuklearnim oružjem. Šest

meseci kasnije isprobana je prva kineska hidrogenska bomba.

1968 – U napadu na aerodrom u Bejrutu izraelski komandosi

su uništili 13 arapskih aviona.

1974 – U zemljotresu koji je razorio sela u pakistanskoj

planinskoj oblasti Karakom, poginulo je oko 5.200 lica.

1984 – Umro je američki filmski režiser Sem Pekinpo,

autor niza vesterna i kriminalističkih filmova koje karakterišu

krajnji realizam, savršenstvo montaže i stilska perfekcija.

Filmovi: „Pucnji popodne“, „Divlja horda“, „Balada o Kejblu Hogu“,

„Šampion rodea“, „Psi od slame“, „Beg“, „Bivši prijatelj Kid“,

„Elita ubica“, „Gvozdeni krst“.

1989 – Skupština Čehoslovačke izabrala je za predsednika

Aleksandra Dubčeka, vrativši ga na političku scenu sa koje je

uklonjen vojnom intervencijom zemalja Varšavskog pakta u

Čehoslovačkoj avgusta 1968.

1994 – Direktor američke obaveštajne agencije CIA Džejms

Vulzi podneo je ostavku posle hapšenja visokog službenika CIA

Oldriča Ejmsa koji je godinama radio za Moskvu.

1999 – Portugal i Indonezija obnovili su pune diplomatske

odnose, posle prekida od četvrt veka, nakon što je Džakarta

pripojila Istočni Timor, bivšu portugalsku koloniju, koja je

etnički indonežanska ali je verski katolička, za razliku od

pretežno islamske Indonezije.

2004 – Umrla je američka književnica Suzan Zontag, autor

književnih dela, romana i eseja o savremenoj kulturi, politici i

raznim društvenim fenomenima. Dela: romani „Dobrotvor“, „Smrtna

oprema“, eseji „Protiv interpretacije“, „Stilovi radikalne volje“,

„Izlet u Hanoj“, „Ja, i tako dalje“, „O fotografiji“, „Bolest kao

metafora“.

2005 – U Zemljinu orbitu lansiran je prvi od 30 satelita

evropske satelitske mreže „Galileo“, budućeg globalnog

navigacionog sistema.

2005 – Preminuo je srpski glumac i reditelj Stevo Žigon,

umetnička pojava izuzetne snage i ugleda. Tokom karijere ostvario

je 59 pozorišnih uloga i 57 pozorišnih režija. U tv dramama je

igrao 30 glavnih uloga, u serijama 13, a u filmovima 17. Napisao

je sedam dramatizacija i adaptacija i tri knjige o pozorištu.

Posebno su zapažene njegove dramatizacije Šekspira i Dostojevskog,

ali i Strindberga i Čehova. Dobitnik je niza najprestižnijih

domaćih, ali i ruskih priznanja. Njegovo delo „Monolog o pozorištu“

prevedeno je na ruski jezik i objavio ga je Nacionalni teatar Rusije.

(Tanjug)