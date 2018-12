Dogodilo se na današnji dan

BEOGRAD – Danas je subota, 29. decembar,

363. dan 2018. Do kraja godine ima dva dana.

1170 – Kenterberijski nadbiskup Tomas Beket pogubljen je u

katedrali (sabornoj crkvi) u Kenterberiju prema nalogu engleskog

kralja Henrija II. Ranije blizak kraljev prijatelj i njegov kancelar

do izbora za arhiepiskopa 1162. usprotivio se nameri Henrija II da

ograniči autoritet crkve, posebno njeno sudstvo, pa je 1164.

emigrirao u Francusku. Po povratku je 1170. odbio da položi

zakletvu na kraljeva „Klarendonska pravila“ o odnosima crkve i

države. Za svetitelja je proglašen 1173. i njegov grob u

Kenterberijskoj katedrali postao je jedno od privlačnih mesta za

hodočasnike u srednjovekovnoj Evropi.

1721 – Francuzi su okupirali ostrvo Mauricijus u Indijskom

okeanu. Ostrvo je 1810. potpalo pod britansku vlast, a nezavisnost

je steklo 1968.

1721 – Rođena je Žana Antoaneta Poason, poznata kao madam

de Pompadur, izuzetno uticajna ljubavnica francuskog kralja Luja XV.

Od 1754. je imala snažan uticaj na državnu politiku i uticala je

na kralja da uđe u Sedmogodišnji rat u kojem je Francuska izgubila

kolonijalno carstvo, ali je doprinela usponu francuske kulture,

pomažući enciklopediste, filozofe i umetnike. Pre nego što je

umrla 1764. uticala je na kralja da u Francuskoj ukine

rimokatolički jezuitski red.

1753 – U Petrovaradinu je otvorena prva pošta. U to vreme

na prostorima monarhije Habzburga bilo je oko 50 poštanskih

stanica. Petrovaradinska pošta opsluživala je obe obale Dunava,

dakle i Novi Sad. Garnizon u Petrovaradinu bio je tada jedan od

najvećih u Habzburškum zemljama.

1800 – Rođen je američki pronalazač Čarls Guđer, koji

je 1839. otkrio proces vulkanizacije kaučuka. Njegov izum dorineo

je brzom razvoju industrije gume, posebno prozvodnji automobilskih

guma.

1809 – Rođen je engleski državnik Vilijam Juert Gledston,

koji je kao vođa liberala između 1868. i 1894. četiri puta bio

premijer Velike Britanije. Legalizovao je 1871. radničke sindikate

i 1884. izvršio tzv. treću parlamentarnu reformu. Pokušao je da

reši irsko pitanje na osnovu irske samouprave, ali su ga u tome

omeli liberali-unionisti i konzervativci. Protivio se nadiranju

Austro-Ugarske na Balkan i zalagao se za nacionalna prava Srba pod

Osmanskim carstvom. Nastavljajući osvajačku politiku

konzervativaca, 1882. zauzeo je Egipat.

1825 – Umro je francuski slikar Žak Luj David, osnivač i

glavni predstavnik klasicizma, član Konventa (skupštine) i dvorski

slikar Napoleona I. Radio je istorijske kompozicije i portrete.

Vaspitavan na antičkim uzorima, negovao je virtuozan crtež, a

portretima je postigao vanrednu neposrednost izraza. Dela: „Zakletva

Horacija“, „Napoleonovo krunisanje“, „Porodica Žerar“, „Ubijeni

Mara“, „Gospođa Rekamje“.

1835 – Umro je srpski guslar i pesnik Filip Višnjić,

„Homer srpske epske književnosti“. Rodom Srbin iz Bosne, slep od

osme godine, krstario je srpskim zemljama od Temišvara do Skadra,

od Banja Luke do Smedereva, i pevao o borbama protiv Turaka.

Priključio se 1809. Prvom srpskom ustanku i postao „pesnik bune“.

Posle sloma ustanka 1813. prešao je u Srem i nastanio se u selu Grk

(sadašnje Višnjićevo) u kojem je ostao do smrti. U Sremu je 1815.

upoznao Vuka Karadžića, koji je zapisao mnoge njegove pesme, kao

što su „Početak bune na dahije“, „Boj na Mišaru“, „Knez Ivo od

Semberije“, „Smrt Marka Kraljevića“.

1859 – Rođen je meksički državnik Venustijano Karansa,

koji je 1917. postao prvi predsednik Meksika na osnovu ustava

donesenog te godine, posle višegodišnjeg građanskog rata. Tokom

trogodišnje vladavine bio je u stalnom konfliktu sa SAD, dok 1920.

nije ubijen u vojnom udaru.

1876 – Rođen je španski (katalonski) violončelista Pablo

Kazals, dirigent, kompozitor i muzički pedagog. Bio je profesor

Konzervatorijuma u Barseloni i potom u Parizu, pošto je od 1938.

kao protivnik Frankovog režima u Španiji, živeo van otadžbine.

1890 – Vojska SAD je kod „Ranjenog kolena“ u Južnoj Dakoti

masakrirala više od 200 Indijanaca iz plemena Sijuks, među njima

mnoštvo dece i žena.

1911 – Revolucionarna privremena skupština izabrala je za

prvog predsednika Kine Sun Jat Sena, čime je posle više od tri

milenujuma ukinuta monarhija.

1914 – Počela je bitka kod Sarikamisa u Prvom svetskom

ratu u kojoj je ruska vojska, iako brojčano slabija, nanela težak

poraz turskoj armiji. Turci su izgubili 77.000 od 95.000 vojnika.

1916 – U Petrogradu je ubijen i bačen u reku Nevu Grigorij

Jefimovič Raspućin, izuzetno uticajna ličnost na ruskom carskom

dvoru. Posebno je imao veliki uticaj na na caricu, zbog neizlečive

bolesti prestolonaslednika Alekseja. Tokom Prvog svetskog rata,

i pod uticajem nemačkih agenata, smenjivao je i postavljao vojne

zapovednike i ministre. Ubistvo su organizovali lojalisti, verujući

da će eliminisanjem tog čudaka spasiti monarhiju. Sibirski seljak

Raspućin bio je pustolov, u mladosti čak konjokradica, zatim monah,

sklon jednoj tradicionalnoj ruskoj sekti. Važio je za vidovitog,

o čemu postoje brojna i svedočenja i osporavanja. U Petrograd je

došao 1905. a 1907. dospeo je u kontakt s dvorskim krugovima.

1920 – Vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca zabranila

je Obznanom Komunističku partiju Jugoslavije, prokomunističke

sindikate i Savez komunističke omladine Jugoslavije – zbog

korišćenja terorističkih metoda i nepriznavanja države SHS.

1921 – Rođen je srpski pisac Dobrica Ćosić, član SANU,

prvi predsednik SRJ, učesnik NOP-a od 1941. Iz političkog života

izopšten je u maju 1968. zbog otvaranja pitanja teškog položaja

Srba na Kosovu i Metohiji. Predsednik SRJ je od 15. juna 1992. a

Savezna skupština izjasnila se protiv njega 2. juna 1993. uz

obrazloženje da je prekršio Ustav. Kao literata postao je poznat

romanom „Koreni“ svojevrsnim psihološkim prikazom srpskog sela u

vreme poznih Obrenovića. U romanu „Deobe“ prikazao je dramu Srbije

u Drugom svetskom ratu, sukobe komunista i monarhista, koji su

prolazili ne samo kroz porodice nego i kroz pojedine ličnosti.

Roman „Vreme smrti“, prikaz je Srbije uoči i tokom Prvog svetskog

rata. Ostala dela: romani „Daleko je sunce“, trilogija „Vreme zla“

(„Grešnik“, „Otpadnik“, „Vernik“), „Vreme vlasti“, knjiga članaka

„Sedam dana u Budimpešti“, eseji „Akcija“, „Moć i strepnje“,

„Odgovornosti“, „Stvarno i moguće“, „Kosovo“.

1921 – SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija i Japan

potpisali su Vašingtonski sporazum o ograničenju mornaričkog

naoružanja, ali je Japan izabrao isti dan 1934. da odustane od

sporazuma.

1926 – Umro je austrijski pisac Rajner Marija Rilke, jedan

od najvećih liričara na nemačkom jeziku. Studirao je istoriju

umetnosti, književnost i filozofiju u Pragu, Minhenu i Berlinu, a

zatim ga je istraživački duh odveo na putovanja širom Evrope i

Afrike. Povučen u sebe i preosetljiv, postao je izraz jednog

vremena i sveta na razmeđu Istoka i Zapada, mešavine slovenskog i

germanskog. Dela: zbirke „Nove pesme“, „Devinske elegije“, „Soneti

Orfeju“, „Melodija o ljubavi i smrti“, „Knjiga časova“, „Pesma o

ljubavi i smrti korneta Kristofa Rilkea“, „Knjiga slika“,

„Časlovac“, roman „Zapisi Maltea Lauridsa Brigea“.

1940 – Nemačko vazduhoplovstvo izvelo je najteže

bombardovanje Londona u Drugom svetskom ratu, koje je britanskoj

prestonici nanelo najveća razaranja od „velikog požara“ 1666. kada

su uništene četiri petine grada.

1972 – Prilikom pada putničkog aviona tipa „Lokid L-1011“

američke kompanije „Istern Erlajnz“ u močvaru Everglejds na

Floridi poginulo je 99 ljudi.

1973 – Filipinski diktator Ferdinand Markos, štićenik

SAD, nastavio je da vlada i po okončanju drugog predsedničkog

mandata, iako ustav Filipina nije dozvoljavao treći mandat. Kao

izgovor poslužilo mu je vanredno stanje koje je zaveo 1972. Vladao

je dekretima sve dok u pobuni nije zbačen s vlasti 1986.

1984 – Umro je pisac Gvido Tartalja, kojeg su pojedini

književni kritičari nazvali „Zmajem savremene srpske književnosti

za decu“. Objavio je više od 30 knjiga a na mnoge njegove pesme

komponovana je muzika za dečje horove. Diplomirao je na Pravnom

fakultetu u Beogradu. Dela: zbirke pesama „Pesma i grad“, „Lirika“,

„Začarani krug“, „Srmena u gradu ptica“, „Pesme“, pesme za decu

„Oživela crtanka“, „Šta meseci pričaju“, „Od oblaka do

maslačka“, „Dedin šešir i vetar“, „Gusarska družina“, „Prvi

let“.

1986 – Umro je engleski državnik i publicista Moris Harold

Makmilan, premijer Velike Britanije od 1957. do 1963. Prethodno je u

kabinetima konzervativaca bio državni podsekretar, ministar

avijacije, stambenih pitanja, odbrane, finansija i inostranih

poslova. Dela: politički spisi „Srednji put“, „Ekonomski aspekti

odbrane“, memoari o Drugom svetskom ratu „Vetrovi promene“,

„Izbijanje rata“, „Plima sreće“, „Jahanje oluje“.

1989 – Skupština Čehoslovačke izabrala je za šefa

države češkog pisca Vaclava Havela, dugogodišnjeg disidenta pod

komunističkim režimom, koji je kao „državni neprijatelj“ proveo

pet godina u zatvoru. Nasledio je Gustava Husaka koji je prethodno

pod pritiskom javnosti podneo ostavku.

1992 – Skupština SRJ izglasala je nepoverenje prvoj vladi

Milana Panića, koja je zapala u krizu mesec dana ranije, kad je

iz nje istupilo troje ministara iz Srbije. Za vršioca dužnosti

imenovan je zatim potpredsednik vlade Radoje Kontić.

1993 – Vatikan i Izrael su, posle 2000 godina uglavnom

neprijateljskih odnosa rimokatoličke crkve i Jevreja, usvojili

dokument o međusobnom priznanju Svete stolice i jevrejske države.

1994 – U udesu turskog putničkog aviona, koji se srušio

na istoku Turske, poginulo je 53 od 76 putnika i članova posade.

1996 – Vlada Gvatemale i vođe gerilskog pokreta „Revolucionarni

nacionalnog jedinstva Gvatemale“ (URNG) potpisali su sporazum kojim je

posle 36 godina zvanično okončan najduži građanski rat u Centralnoj

Americi.

2001 – U požaru koji je izbio u prodavnici pirotehničkih

naprava u tržnom centru u Limi, prestonici Perua, poginulo je oko

300 ljudu.

2006 – Stotine ljudi nastradalo je kada je između

indonežanskih ostrva Borneo i Java u oluji potonuo trajekt sa 638

putnika i članova posade, dok su spasilačke ekipe izvukle 59

ljudi. Trajekt je najčešće prevozno sredstvo u Indoneziji, zemlji

koja se prostire na preko 16.000 ostrva.

2008 – Umro je Vladislav Lalicki, srpski scenograf i

kostimograf. Kao scenograf započeo je 1958. u šabačkom Narodnom

pozorištu, a od 1961. radio je u Ateljeu 212 gde je izradio

scenografiju za više kultnih predstava: „Dragi moj lažljivče“,

„Kartoteka“, „Arsenik i stare čipke“, „Kralj Ibi“, „Kafanica,

sudnica, ludnica“, „Kosa“, „Purpurno ostrvo“, „Čudo u Šarganu“.

Lalicki je bio scenograf i kostimograf za preko 500 pozorišnih

predstava, 200 filmova i serija i ilustrator više od 500 knjiga.

Od 1984. do 2002. godine živeo je u Johanesburgu, gde je takođe

imao zapaženu karijeru.

2008 – Umro je francuski modni kreator Ted Lapidus.

Proslavio se šezdesetih i sedamdesetih 20. v. uniseks modom i

safari stilom. Edmond Ted Lapidus rođen 1929. godine u Parizu, kao

sin ruskog emigranta krojača, svoju modnu kuću osnovao je 1958.

Oblačio je brojne poznate ličnosti, među kojima su i Brižit

Bardo i Alen Delon.

2010 – Preminuo je Vladan Batić, političar. Kao doktor

prava i uspešan advokat ušao je u aktivan politički život

kada je obnovljena Demokratska stranka 1990. da bi 1997. osnovao

Demohrišćansku stranku Srbije. Bio je ministar pravde od 2001.

do marta 2004.

2013 – Žena-samoubica, udovica jednog islamskog militanta,

izvela je teroristički bombaški napad na železničkoj stanici u

Volgogradu. Poginulo je 18 osoba a 44 je povređeno.

2016 – Preminuo je Vilijam Salis, tvorac Kinder jajeta.

Salis, koji je u kompaniji „Ferero“ počeo da radi 1960, ubrzo je

postao desna ruka njenog vlasnika Mikelea Ferera, „oca“ Nutele.

Tokom 70-ih 20. veka kompanija „Ferero“, proizvođač slatkiša

iz Albe, Pijemot, Italija, nastojao je da stvori nov proizvod koji

će osvojiti tržište. Tokom cetiri naredne decenije „Ferero“ je

prodao milijarde Kinder jaja.

