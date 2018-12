Dogodilo se na današnji dan

BEOGRAD – Danas je nedelja, 30. decembar,

364. dan 2018. Do kraja godine ima jedan dan.

1691 – Umro je engleski hemičar i fizičar Robert Bojl,

koji je otkrio zakon o odnosu pritiska i zapremine kod gasova i prvi

utvrdio razliku između smeše i hemijskog jedinjenja.

1803 – U sastav SAD ušla je dotadašnja francuska kolonija

Luizijana, koju je ranije iste godine, pritisnut finansijskom

oskudicom, francuski car Napoleon I prodao Amerikancima za 15

miliona dolara. Današnja savezna država Luizijana ne poklapa se

teritorijalno sa negdašnjom francuskom kolonijom, koja je bila

neuporedivo veća, i obuhvatala je više današnjih saveznih država

SAD.

1847 – Umro je srpski pisac Sima Milutinović Sarajlija,

preteča srpskih romantičara. Nadimak je dobio po mestu rođenja.

Školovao se u Beogradu, Zemunu, Segedinu, Sremskim Karlovcima.

Borio se u ustancima Srbije za nezavisnost, a u Cetinju je od 1827.

bio sekretar vladike Petra I Petrovića Njegoša i vaspitač i

pesnički učitelj njegovog sinovca Petra II Petrovića Njegoša. Na

poziv kneza Miloša Obrenovića vratio se 1831. u Srbiju i bio

sekretar Ministarstva prosvete i istoriograf kneza Miloša. Dela:

spevovi „Srbijanka“, „Trojebratstvo“, „Trojesestarstvo“, tragedija

„Obilić“, istorijski spisi „Istorija Srbije“, „Istorija Crne Gore“,

zbirka narodnih pesama „Pjevanija crnogorska i hercegovačka“.

1864 – Rođen je srpski slikar Marko Murat, član Srpske

kraljevske akademije, osnivač Umetničke zanatske škole u

Beogradu. Počeo je kao realista, ali se potom približio

impresionistima. Slikao je portrete, istorijske kompozicije,

predele, snažno je uticao na stvaranje „Beogradske škole“ i u

srpsko slikarstvo je uneo nova umetnička shvatanja. Za veliku

istorijsku kompoziciju „Ulazak cara Dušana u Dubrovnik“ nagrađen

je na svetskoj izložbi u Parizu 1900. Druga dela: „Proleće“,

„Cveti“, „Konavoka“, „Dum Ante“, „Dubrovnik“.

1865 – Rođen je engleski pisac Rađard Kipling, dobitnik

Nobelove nagrade za književnost 1907. majstor kratkih priča u

kojima su s puno efekata isprepleteni humor i užas. Njegova proza

prikazivala je život u Indiji, u kojoj je i rođen, s izuzetnim

smislom za dečji svet. Česta tema su i životinje. Dela: „Knjiga o

džungli“, „Hrabri kapetan“, „Kim“, „U belom i crnom“, „Priče za

decu“, „Izistinske priče“.

1886 – Nemačka i Portugal sporazumom su odredile granice

portugalske Angole i nemačke Jugozapadne Afrike (Namibija).

1903 – U požaru u čikaškom pozorištu „Irikvoi“ poginulo

je 588 osoba.

1906 – Rođen je engleski filmski režiser Kerol Rid,

izvrstan poznavalac tehničkih aspekata režiserskog zanata sa

izrazitim smislom za vizuelno pripovedanje. Filmovi: „Zvezde gledaju

s neba“, „Noćni voz za Minhen“, „Prava pobeda“, „Begunac“, „Pali

idol“, „Treći čovek“, „Prognan na ostrva“, „Jare za dve pare“,

„Trapez“, „Ključ“, „Naš čovek u Havani“, „Agonija i ekstaza“,

„Oliver“ (Oskar).

1915 – Nemačka podmornica torpedovala je kod Krita u Prvom

svetskom ratu britanski putnički brod „Persija“, usmrtivši 330 od

501 putnika i člana posade.

1918 – U Berlinu je počeo trodnevni osnivački kongres

Komunističke partije Nemačke na kojem je usvojen program čiji je

tvorac bila Roza Luksemburg. Kongres je izrazio podršku Sovjetskoj

Rusiji.

1922 – Zvanično je osnovan Savez Sovjetskih

Socijalističkih Republika, stvaranjem federalne zajednice od

Rusije, Belorusije, Ukrajine i Transkavkaske Federacije. Kasnije su

se priključivale ili formirale druge sovjetske republike.

1928 – Rođen je američki muzičar Bo Didli, gitarista,

jedan od pionira rokenrola. Autor niza nezaboravnih pesama, među

kojima su „Say Man“, „Shave and a Haircut“, Uncle John“, „Who

Do You Love?“. Bio je pionir električne gitare i bitno je uticao

na pojedine velike muzičare poput Badi Holija, Rolingstounsa,

grupe „Who“, Brusa Springstina ili Elvisa Kostela. Godine 1999.

dobio je nagradu „Gremi“ za životno delo.

1933 – Rumunska ekstremistička politička organizacija

„Gvozdena garda“, ubila je predsednika vlade Jona Duku, kojeg je

zamenio profašista George Tartaresku. Rumunija se potom ubrzo

približila Silama osovine, kojima se kao članica Trojnog pakta

priključila u ratu protiv Sovjetskog Saveza.

1944 – Umro je francuski pisac Romen Rolan, jedan od

najvećih mistika francuske literature u 20. veku, dobitnik Nobelove

nagrade za književnost 1915. Bio je duboko zainteresovan i aktivno

uključen u sva bitna socijalna, politička i duhovna zbivanja svoje

epohe, uključujući „aferu Drajfus“, fenomen komunizma i fašizma,

nastojanja da se postigne svetski mir. Dela: romani „Žan Kristof“,

„Kola Brenjon“, 12 drama pod zajedničkim nazivom „Pozorište

revolucije“, romansirane biografije Ludviga van Betovena,

Mikelanđela Buonarotija, Lava Tolstoja, Georga Fridriha Hendla,

Mahatme Gandija, antiratni spis „Iznad meteža“.

1947 – U Rumuniji je pod pritiskom komunista abdicirao

kralj Mihail I.

1947 – Umro je engleski filozof Alfred Nort Vajthed,

jedan od najznačajnijih anglosaksonskih mislilaca 20. veka. Najpre

se bavio matematičkom logikom i zajedno sa engleskim filozofom i

matematičarom Bertrandom Raselom napisao je „Principia

mathematica“. Potom je razvio originalnu metafiziku, kosmološko

gledište o „večnim objektima“. Smatrao je da filozofija ima

sudbonosan socijalno-istorijski značaj. Ostala dela: „Rasprava o

univerzalnoj algebri“, „Organizacija mišljenja“, „Istraživanje

principa prirodnog znanja“, „Nauka i moderni svet“, „Proces i

realnost“, „Smeli poduhvati ideja“, „Religija u bitnim svojstvima“.

1968 – Umro je norveški državnik Trigve Li, prvi

generalni sekretar Ujedinjenih nacija od 1946. do 1952. Pre Drugog

svetskog rata bio je sekretar Socijalističke partije Norveške i

ministar pravosuđa, a posle nemačke invazije na Norvešku 1940.

šef diplomatije u izbegličkoj vladi u Londonu.

1988 – Jugoslovenski šef vlade Branko Mikulić i

pripadnici njegovog kabineta podneli su ostavku, zbog opšteg

nezadovoljstva ekonomskim prilikama. Bila je to pretposlednja vlada

Jugoslavije, tokom mandata njegovog naslednika Ante Markovića,

Jugoslavija je razbijena.

1989 – Poljska skupština (sejm) je uspostavila

višepartijski politički sistem.

1990 – Vlasti Albanije su prvi put dozvolile Jevrejima

iseljavanje u Izrael.

1991 – Na sastanku u glavnom gradu Belorusije Minsku lideri

Zajednice Nezavisnih Država, nastale posle raspada Sovjetskog

Saveza, nisu se dogovorili o jedinstvenoj vojsci i svim bivšim

sovjetskim republikama je dopušteno da formiraju sopstvene oružane

snage.

1992 – Umro je Mihailo Lalić, pisac, član Srpske

akademije nauka i umetnosti. Njegova tipična tema su prilike u

Crnoj Gori uoči i tokom Drugog svetskog rata. Bio je interniran u

Grčkoj tokom rata, ali je uspeo da prebegne grčkim partizanima i

postao je politički komesar Jugoslovenskog bataljona. Dela su mu

izrazito slikovita, s dubokim poniranjem u psihologiju i mentalitet

ljudi. Dela: romani „Svadba“, „Zlo proljeće“, „Lelejska gora“,

„Hajka“, „Raskid“, „Pramen tame“, „Zatočenici“, „Ratna sreća“,

„Dokle gora zazeleni“, „Gledajući dolje na drumove“, pripovetke „Na

mjesečini“, „Izvidnica“, „Prvi snijeg“, „Gosti“, „Poslednje brdo“.

1993 – Izrael i Vatikan su potpisali sporazum o međusobnom

priznavanju i uspostavljanju punih diplomatskih odnosa,

okončavajući time dva milenijuma „bolnih odnosa između dve velike

religije“, judaizma i rimokatoličanstva.

1997 – Kina i Južna Afrika su potpisale sporazum o

uspostavljanju diplomatskih odnosa od 1. januara 1998.

2002 – Mvai Kibaki preuzeo je dužnost predsednika Kenije

pošto su on i njegova koalicija „Nacionalna duga“ izbornom pobedom

okončali posle 24 godine vladavinu Danijela Arapa Moija i četiri

decenije dugu vladavinu KANU partije.

2004 – Umro je američki džez muzičar, „kralj svinga“

Arti Šo. Važio je za vrhunskog klarinetistu. Jedan od Šoovih

najvećih uspeha, koji je bio uvod u njegovu svetsku karijeru, bio

je snimak Kol Porterovog „Begin the Beguine“. Komponovao je koncerte

za klarinet i niz poznatih melodija: „Nightmare“, „Any old time“,

„Everything’s Jumpin'“.

2006 – Bivši irački lider Sadam Husein obešen je u

Bagdadu, pošto ga je lokalni sud osudio na smrt zbog ubistva oko

150 šiita 80-tih godina prošlog veka. Pogubljenje je izazvalo

slavlje šiita širom Iraka. Vladao je Irakom, čvrstom rukom, punih

35 godina. Obešen je posle kontroverznog procesa, tokom kojeg su u

velikoj meri zanemarivana prava optuženog i odbrane. Nove iračke

vlasti, postavljene od strane SAD, tvrdile su da je Sadam Husein

odgovoran za smrt više od 500.000 ljudi, mahom šiita u Kurda.

2006 – Najmanje 75 Iračana je poginulo, dok je 125 ranjeno

u seriji eksplozija u oblastima naseljenim šiitima širom Iraka, na

dan kada je bivši predsednik Sadam Husein pogubljen.

2013 – U napadu bombaša-samoubice u trolejbusu u Volgogradu,

na jugu Rusije, poginulo je 16 a povređena 41 osoba. Napad se dogodio

sutradan posle istovetnog napada na železničkoj stanici u tom gradu.

(Tanjug)