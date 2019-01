Dogodilo se na današnji dan

BEOGRAD, Tanjug – Danas je četvrtak, 3. januar,

treći dan 2019. Do kraja godine ima 362 dana.

106 p.n.e. – Rođen je rimski govornik, pisac, filozof i

političar Marko Tulije Ciceron, najveći stilista rimske

literature. Bio je republikanac, protivnik Julija Cezara i Marka

Antonija. Za konzula je izabran 63. pre n.e. Otkrio je i razobličio

Katilininu zaveru. Bio je to pokušaj da se republika zameni ličnom

vladom, nekom vrstom diktature (prema antičkoj terminologiji –

tiranide). Posle ubistva Cezara 44. pre n.e. uhapšen je zbog serije

napada na Antonija (14 beseda – „Filipika“) i ubijen. Ostala

dela: „Besede“, „O besedniku“, „Rasprave u Tuskulu“, „O starosti“,

„O prijateljstvu“, „O krajnostima dobra i zla“, „O prirodi bogova“,

besede „Protiv Katiline“.

1815 – Austrija, Britanija i Francuska su stvorile vojni

savez protiv Pruske i Rusije.

1847 – Izašao je prvi broj Novina Čitališta beogradskog.

Čitalište beogradsko osnovano je januara 1846. kao prva čitaonica u

tadašnjoj Kneževini Srbiji, prvobitno je nazvana Srpsko čitalište.

Ubrzo su usledile slične čitaonice i u drugim gradovima tadašnje

Srbije.

1868 – U Japanu je ukinut šogunat – na osnovu kojeg je od

1192. neformalno sputana carska vlast, dok su zemljom vladali

predstavnici najviše aristokratije. Kraj šogunata imao je značaj

neke vrste buržoaske revolucije – ukinute su mnoge feudalne

privilegije, modernizovana je vojska, reformisano školstvo i

uspostavljene su institucije po zapadnom uzoru, što je omogućilo

neverovatan uspon Japana.

1875 – Umro je francuski leksikograf i enciklopedista Pjer

Atanas Larus, izdavač „Velikog svetskog rečnika XIX veka“ u 17

tomova. Izdavačka kuća „Larus“ je posle njegove smrti nastavila

izdavanje enciklopedijskih i uopšte leksikografskih dela.

1883 – Rođen je engleski državnik Klement Ričard Atli,

laburistički premijer od 1945. do 1951, tokom čije vlasti je

Velika Britanija priznala nezavisnost Indije 1947. (kao i Burme

1948. i još nekih bivših kolonija). Dela: „Laburistička partija u

perspektivi“, „Dvanaest godina kasnije“, autobiografija „Kako se to

zbilo“.

1892 – Rođen je engleski pisac Džon Ronald Ruel Tolkin,

profesor anglosaksonskog (staroengleskog) i engleskog jezika i

književnosti na Oksfordskom univerzitetu. U trilogiji „Gospodar

prstenova“ stvorio je vlastiti mitski svet (i jezik), služeći se

prozom u kojoj se osećaju uzori nordijskih saga i stare

anglosaksonske poezije, sa središnjom temom sukoba dobra i zla.

Istom imaginarnom svetu pripadaju i romani „Hobit“ i „Silmarion“.

Ostala dela: kritičke studije „Beovulf: čudovišta i kritičari“,

„Bajke, kritička studija“, „Čoser kao filolog“.

1904 – Rođen je srpski pisac, likovni i književni

kritičar, jevrejskog porekla, Oto Bihalji Merin. S bratom Pavlom

1928. osnovao je izdavačku kuću „Nolit“ (Nova literatura).

Uređivao je i književno-politički časopis „Nova literatura“.

Zbog političkih razloga emigrirao je i u Nemačkoj je uređivao

komunistički književni časopis „Linkskurve“. U Parizu je 1933.

osnovao „Institut za borbu protiv fašizma“. Od 1936. u Španiji

se borio na strani republikanaca protiv snaga generala Franka.

Likovnim i književnim studijama znatno je doprineo tumačenju

i shvatanju savremenog stvaralaštva. Dela: roman „Doviđenja u

oktobru“, eseji i umetnička kritika „Osvajanje neba“, „Misli i

boje“, „Susreti sa mojim vremenom“, „Jugoslovenska skulptura XX

veka“, „Graditelji moderne misli“, „Naivna slika sveta“, „Prodori

moderne umetnosti“, „Kraj umetnosti u doba nauke?“, „Maske sveta“,

„Re-vizija umetnosti“, „Modern German art“, „Goja i mi“,

„Kapričosi“, „Užasi rata“, „Anri Ruso, život i delo“ (sa suprugom

Lizom), monografije „Krsto Hegedušić“, „Gabrijel Stupica“,

„Bogosav Živković“, „Vangel Naumovski“, delo o Španskom

građanskom ratu „Španija između smrti i rađanja“.

1924 – Engleski egiptolog Hauard Karter pronašao je u

Dolini kraljeva u blizini Luksora u Egiptu sarkofag faraona

Tutankamona.

1926 – Umro je češki pisac Jaroslav Hašek, koji je

svetsku slavu stekao nedovršenim humorističko-satiričnim romanom

„Doživljaji dobrog vojnika Švejka u svetskom ratu“ u kojem je

ismejao opšte prilike u Austro-Ugarskoj kao i besmisao, brutalnost

i ludilo rata. Švejk je lik čoveka iz naroda u kojem se pod maskom

naivčine krije neka vrsta narodne mudrosti.

1926 – Grčki general Teodoros Pangalos proglasio je sebe

zvanično diktatorom Grčke, pola godine pošto je pučem preuzeo

vlast. Zbačen je u avgustu 1926.

1929 – Rođen je italijanski filmski režiser Serđo Leone,

tvorac „špageti vesterna“. Filmovi: „Kolos sa Rodosa“, „Za šaku

dolara“, „Dobar, loš, zao“, „Zovem se Niko“, „Bilo jednom na

Divljem zapadu“, „Dogodilo se u Americi“.

1931 – Umro je francuski maršal Žofr Žozef Žak, tvorac

ratnog plana Francuske u Prvom svetskom ratu i pobednik bitke na

Marni 1914. Krajem 1916. smenjen je s položaja glavnokomandujućeg

francuskih armija zbog neuspeha u operacijama 1915. i 1916.

1942 – U Norveškoj je u Drugom svetskom ratu Nemačka

osnovala 23 koncentraciona logora kroz koje je prošlo i više od

4.500 Srba. Najozlogašeniji su bili Bejsfort, Botn, Erlandet,

Falstad, Korgan, Osen, u koje su ljude najviše upućivali iz logora

na Starom sajmištu u Beogradu. Do aprila 1943. deportovano ih je

4.680, od kojih je više od 3.000 ubijeno. Logoraše je pomagao

norveški pokret otpora.

1942 – Tokom Drugog svetskog rata hrvatski nacisti –

ustaše – su na planini Papuk, u zapadnoj Slavoniji, uništile (i

prethodno opljačkale) sva srpska sela. Tom prilikom većina srpskih

civila je zverski ubijena.

1942 – Nemački zapovednik za Srbiju objavio je u Drugom

svetskom ratu naredbu kojom je, pod pretnjom smrću, zabranjeno

skrivanje Jevreja i čuvanje jevrejskih stvari, novca i vrednosnih

papira. Mnogi Srbi su, ipak, rizikovali život i stotine Jevreja je

spaseno a Srpska crkva, pa i administracija su izdavali lažna

dokumenta s ciljem da ti ljudi budu spaseni.

1945 – U Ardenima je propao poslednji pokušaj nemačkog

vođe Adolfa Hitlera da izmeni ishod Drugog svetskog rata, pošto su

savezničke armije generala Bernarda Montgomerija i Omara Bredlija u

kontraofanzivi zahvatile u klešta nacističke divizije nanevši im

teške gubitke.

1961 – SAD su prekinule diplomatske odnose s Kubom.

1970 – U Brazavilu je usvojen ustav kojim je Kongo-Brazavil

(negdašnji Francuski Kongo) proglašen Narodnom Republikom Kongo.

1977 – Međunarodni monetarni fond odobrio je do tada

najveći zajam u tridesetogodišnjoj istoriji te organizacije –

Velika Britanija dobila je četiri milijarde dolara radi podrške

njenoj valuti.

1990 – Panamski general Manuel Antonio Norijega, bivši

američki štićenik, predao se okupatorskim trupama SAD i

deportovan je na Floridu, gde mu je potom suđeno.

1990 – Na jugu Pakistana poginulo je 307 osoba pošto je

ekspresni voz udario u kompoziciju teretnog voza.

1993 – Predsednici Rusije i SAD Boris Jeljcin i Džordž

Buš potpisali su sporazum o svođenju nuklearnog potencijala na

trećinu.

1994 – Prilikom pada ruskog putničkog aviona tipa

„Tupoljev-154“ u Sibiru, poginule su ukupno 124 osobe.

1999 – Predsednik Sadam Husein odbacio je zone zabranjenog

leta koje su iznad severa i juga Iraka uspostavile zapadne zemlje,

istakavši da će im se irački narod hrabro suprotstaviti.

2000 – Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj ubedljivo

je pobedila koalicija levog centra (Socijaldemokratska partija i

Hrvatska socijalno-liberalna stranka), čime je okončana

devetogodišnja vladavina Hrvatske demokratske zajednice.

2004 – Prilikom pada u Crveno more egipatskog Boinga 737,

neposredno po uzletanju sa aerodroma u Šarm el Šeiku, poginulo je

148 osoba, koliko se nalazilo u letelici.

2004 – Posle sedam meseci putovanja, na Mars se spustio

američki robot „Spirit“, sa zadatkom da tokom tri meseca analizira

tlo na toj planeti.

2006 – Umro je Italijan Urbano Lazaro, koji je 26. aprila

1945. godine, kao pripadnik partizanske brigade „Garibaldi“

identifikovao i uhapsio fašističkog diktatora Benita Musolinija.

2006 – Francuska vlada ukinula je vanredno stanje, uvedeno

u novembru 2005. zbog nemira u siromašnim predgrađima Pariza i

drugih francuskih gradova u kojima je zapaljeno oko 200 javnih

ustanova, kao i 10.000 vozila. Povod za nerede bila je smrt dvojice

dečaka afričkog porekla, koji su nastradali od udara struje u

trafo-stanici, gde su se sakrili verujući da je za njima policijska

potera.

