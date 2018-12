Dogodilo se na današnji dan

BEOGRAD – Danas je sreda, 12. decembar,

346. dan 2018. Do kraja godine ima 19 dana.

1574 – Murat III je postao turski sultan posle smrti Selima

II.

1804 – Španija je objavila rat Britaniji.

1806 – U Prvom srpskom ustanku oslobođena je beogradska

varoš i Turci su potisnuti u Kalemegdansku tvrđavu, za šta je

zaslužan buljubaša Konda, prebeglica iz tabora turskog komandanta

grada Alije Gušanca. Konda, Uzun Mirko Apostolović i petorica

dobrovoljaca su se pred zoru neopaženo prebacili preko bedema,

pobili turske stražare kod Sava kapije i ustanicima otvorili kapiju,

što je bilo odlučujuće za ishod bitke. U višečasovnoj bici za

varoš poginulo je oko 300 Turaka i 54 srpska ustanika. Uvidevši

da je odbrana tvrđave beznadežna, Gušanac je pobegao niz Dunav

29. decembra, a 6. januara 1807. predale su se snage novog turskog

komandanta Sulejman paše i tako je Beograd, posle tri veka ponovo

postao centar srpske države.

1821 – Rođen je francuski pisac Gistav Flober, jedan

od osnivača francuskog realizma, sjajan stilista. Bio je pesimist,

skeptik i nepristrasan posmatrač. Romanom „Gospođa Bovari“ uznemirio

je javnost i optužen je za povredu javnog morala. Ostala dela: romani

„Buvar i Pekiše“, „Sentimentalno vaspitanje“, „Salambo“, „Iskušenje

svetog Antonija“, dva pozorišna komada, više novela i obimna

„Prepiska“.

1863 – Rođen je norveški slikar Edvard Munk. Njegove

slike karakteristične su po ekspresivnim oblicima sa oblom

uprošćenom konturom. Najpoznatije njegovo delo „Krik“ donelo

mu je ogromnu popularnost.

1873 – U Srbiji je Zakonom o kovanju srebrne monete uveden

dinar kao novčana jedinica. Srbija je prethodno pristupila Novčanoj

konvenciji koju su u Parizu 1865. potpisale Francuska, Belgija,

Italija i Švajcarska. Time je otklonjen monetarni haos i dotadašnja

upotreba više od 40 različitih moneta – dukata, forinti, talira.

Dinar je uzet kao naziv za novčanu jedinicu pošto je taj naziv

postojao u srednjovekovnoj Srbiji još u XIII veku (Kralj Uroš).

1893 – Rođen je američki filmski glumac rumunskog porekla

Emanuel Goldenburg, poznat kao Edvard Robinson, koji se proslavio

ulogama gangstera u kriminalističkim filmovima, ali je ispoljio i

sjajan komičarski talenat. Filmovi: „Mali Cezar“, „Tigrova

čeljust“, „Kid Kalabed“, „Neočekivani dr Gliterbauz“, „Čitav grad

priča“, „Dvostruka odšteta“, „Žena na prozoru“, „Rt Largo“,

„Nasilje“, „Zeleno sunce“.

1894 – Japanske trupe su otpočele invaziju Koreje.

1896 – Srpsko učiteljsko društvo osnovalo je u Beogradu

Školski muzej, kasnije nazvan Pedagoški muzej.

1907 – Rođen je Ljubomir Durković-Jakšić, srpski

književni i kulturni istoričar, bibliograf. Studirao je teologiju,

filozofiju i prava u Beogradu i Varšavi. Radio je kao lektor,

bibliotekar i profesor na Teološkom fakultetu. Najviše se bavio

srpsko-poljskim vezama, Njegošem i bibliografijom. Dela: „Bibliografija

o Njegošu“, „Istorija srpskih biblioteka 1801-1850“, „Jugoslovensko-

poljska saradnja 1772-1840“, „Srbija i Vatikan 1804-1918“.

1913 – Slika Leonarda da Vinčija „Mona Liza“ pronađena je

u Firenci, dve godine pošto je ukradena iz pariskog muzeja „Luvr“.

1915 – Rođen je američki pevač i filmski glumac

italijanskog porekla Frensis Albert Sinatra, poznat kao Frenk

Sinatra, koji je svetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova poput

pesama „Stranac u noći“ i „Njujork, Njujork“. Bio je poznat je i

po prisnim vezama s važnim ličnostima američkog društva,

uključujući predsednike SAD, ali i najmoćnijeg mafijaškog „kuma“

Lakija Lučana. Filmovi: „Noći Las Vegasa“, „Ne kao stranac“, „Neki

su dotrčali“, „Reči i muzika“, „Čovek sa zlatnom rukom“, „Odavde

do večnosti“ (Oskar), „Tri narednika“, „Četvorica iz Teksasa“,

„Detektiv“, „Goli trkač“.

1915 – Poleteo je prvi avion načinjen u potpunosti od

metala, letelica nemačkog konstruktora Huga Junkersa.

1918 – Rođen je ruski akademik Oleg Gazenko, rodonačelnik

kosmičke biologije i medicine. Gazenko, inače sovjetski general,

1950. je bio jedan od idejnih tvoraca i realizatora naučnih

programa na zemljinim bio-satelitima čije je istraživanje imalo

veliki doprinos u pripremi čovekovih letova u kosmos. Metode i

sistem održavanja zdravlja i radne sposobnosti posade prilikom

dužih letova u kosmos i povratka u uslove gravitacije, koje je

Gazenko razradio još su neprevaziđene.

1929 – Rođen je engleski pisac Džon Ozborn, u čijim

dramama dominira kritika društvenih prilika u Engleskoj. Proslavio

se dramom „Osvrni se u gnevu“. Ostala dela: „Zabavljač“, „Epitaf

za Džona Dilona“, „Svet Pola Slikija“, „Luter“, „Rodoljub za mene“,

„Vreme sadašnje“, „Hotel Amsterdam“, „Zapadno od Sueca“, „Dar

prijateljstva“, „Nedopustiv dokaz“.

1936 – Dva dana posle abdikacije Edvarda VIII, britanski

monarh postao je njegov brat Džordž VI. Edvard VIII odrekao se

krune da bi se oženio Amerikankom Volis Simpson, posle čega je

živeo u inostranstvu zadržavši titulu – vojvoda od Vindzora.

1939 – Umro je američki glumac Daglas Ferbanks, veoma

popularan u periodu nemog filma, jedan od najpoznatijih pustolova u

istoriji kinematografije. Filmovi: „U znaku Zoroa“, „Tri musketara“,

„Crni pirat“, „Robin Hud“, „Bagdadski lopov“.

1940 – Kraljevina Jugoslavija potpisala je s Mađarskom

ugovor o „večnom prijateljstvu“, koji je Budimpešta pogazila

posle manje od pola godine, pripajanjem Bačke i Baranje po okupaciji

Jugoslavije aprila 1941. Mađarski predsednik vlade potpisnik Ugovora

o prijateljstvu s Kraljevinom Jugoslavijom grof Pal Teleki, je

3. aprila 1941. kada je postalo jasno da će Mađarska učestvovati

u Napadu na Jugoslaviju, izvršio samoubistvo, smatrajući da je

osramoćen pošto je njegova reč pogažena.

1958 – Umro je srpski matematičar, astronom i

geofizičar Milutin Milanković, naučnik svetskog ugleda, tvorac

najsavršenijeg kalendara, osnivač katedre nebeske mehanike na

Beogradskom univerzitetu, potpredsednik Srpske akademije nauka.

Milanković je uz Teslu i Pupina najveće ime srpske nauke uopšte.

Građevinsku tehniku studirao je u Beču, gde je i doktorirao. Bio

je profesor teorijske fizike, a bavio se i kosmičkom fizikom i

geofizikom. U prvom delu objavljenom na francuskom jeziku

„Matematička teorija termičkih pojava izazvanih Sunčevom

radijacijom“ izložio je novu teoriju rasporeda Sunčevih radijacija

na površini planeta i toka klimatskih promena u geološkoj

prošlosti Zemlje. Njegova reforma kalendara prihvaćena je na

Svepravoslavnom kongresu crkava u Carigradu 1923. Tvorac je i

teorije o pomeranju Zemljinih polova. Dela: „Kanon osunčanja“,

„Nebeska mehanika“, „Osnovi nebeske mehanike“, „Sekularna pomeranja

Zemljinih polova“, „Istorija astronomske nauke“, „Kroz vasionu i

vekove“, „Uspomene, doživljaji, saznanja“.

1958 – Umro je srpski pravni stručnjak Slobodan

Jovanović, profesor univerziteta, predsednik vlade Kraljevine

Jugoslavije, predsednik Srpske kraljevske akademije. Jovanović je

najznačajniji srpski pravni pisac i teoretičar države u 20. v.

Njegovi istoriografski radovi takođe su neprevaziđeni. Posle

Drugog svetskog rata osuđen je u odsustvu na 20 godina robije, kao

„ratni zločinac“ na procesu Draži Mihailoviću i do kraja života

ostao je u emigraciji u Britaniji. Smatran je jednim od najvećih

svetskih autoriteta u oblasti teorije ustavnog prava. Bio je veoma

plodan autor. Glavna dela: „Vođi Francuske revolucije“,

„O suverenosti“, „O državi“ (Osnovi jedne pravne teorije),

„Ustavobranitelji i njihova vlada“, „Svetozar Marković“,

„Makijaveli“, „Druga vlada Miloša i Mihaila“, „Vlada Milana

Obrenovića“, „Ustavno pravo Kraljevine Srbije“, „Ustavno pravo

Kraljevine SHS“.

1963 – Kenija je postala nezavisna država u okviru

Britanskog komonvelta s vođom borbe za nezavisnost Džomom

Kenijatom kao predsednikom vlade. Istog dana 1964. Kenija je

proglašena republikom s Kenijatom kao predsednikom.

1979 – U kolumbijskom lučkom gradu Tumako, u zemljotresu,

poginulo je 600 ljudi a oko 80.000 je ostalo bez krova nad glavom.

1990 – Zbačeni predsednik Bangladeša Husein Muhamed

Eršad stavljen je u kućni pritvor.

1992 – Na indonežanskim ostrvima Flores i Babi u

zemljotresu je poginulo najmanje 2.200 osoba.

1994 – Vrhovni sud Brazila oslobodio je optužbe za

korupciju bivšeg predsednika Fernanda Kolor de Mela.

2000 – Etiopija i Eritreja potpisale su u Alžiru mirovni

sporazum kojim je formalno okončan dvogodišnji pogranični rat u

kojem su poginule desetine hiljada ljudi.

2001 – Posle dvodnevnog suđenja, francuski major Pjer Anri

Binel osuđen je na pet godina zatvora, od kojih tri uslovno, zbog

odavanja vojnih tajni o pripremama NATO za bombardovanje Srbije

(SRJ).

2003 – Umro je azerbejdžanski državnik Hajdar Alijev,

predsednik Azerbejdžana do pred samu smrt, ključni činilac

azerbejdžanske politike više od tri decenije. Pre smrti obezbedio

je da ga na položaju šefa države zameni sin.

2007 – Umro je Ajk Tarner, američki muzičar, jedan od

pionira soula i rokenrola, lider grupe „Kings of Rhythm“, osvajač

nagrade Gremi u kategoriji tradicionalnog bluza za album „Risin“

With the Blues“. Rođen je u delti Misisipija, kolevci američkog

bluza, mnogi ga smatraju tvorcem novog muzičkog žanra. Sa bivšom

suprugom Tinom Tarner snimio je niz hitova, od kojih su najpoznatiji

„River Deep Mountain High“, „Littl Ann“, „A Fool In Love“, „Nuthbush

City Limits“ i „Proud Mary“, za koji su dobili prvi Gremi 1972.

Godine 1991. Ajk i Tina uvršteni su u Hol slavnih rokenrola.

2008 – Srpski plivač Milorad Čavić trijumfovao je

na 100 metara leptir stilom u finalu prvenstva Evrope u Rijeci.

Osvajač srebrne medalje u toj disciplini na Olimpijskim igrama u

Pekingu, sa 49,19 sekundi oborio je tom prilikom evropski rekord i

postigao drugi najbolji rezultat svih vremena.

2012 – Preminuo je Slobodan Dušanić, član SANU,

profesor antičke istorije na Filozofskom fakultetu U Beogradu.

Po obrazovanju stručnjak za klasične jezike, bavio se

proučavanjem antičke istorije Grčke i Rima, u čemu je

imao izuzetne rezultate na međunarodnom nivou. Važio je za

izuzetnog poznavaoca Platona. Glavna dela: „Istorija i politika

u Platonovim zakonima“, „Akadski savez IV veka“.

2013 – Separatističke partije u Kataloniji postigle su

dogovor o održavanju referenduma o nezavisnosti. Vlasti Španije

tu inicijativu su odmah odbacile kao protivustavnu i nelegalnu.

2016 – Mateo Renci, predsednik vlade Italije, podneo je

ostavku pošto je na referendumu poražen njegov reformski program.

