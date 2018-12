Dogodilo se na današnji dan

BEOGRAD – Danas je ponedeljak, 17. decembar,

351.dan 2018. Do kraja godine ima 14 dana.

1531 – Papa Klement VII naredio je da u portugalskoj

prestonici Lisabonu otpočne delatnost inkvizicije.

1538 – Papa Pavle III isključio je iz rimokatoličke crkve

engleskog kralja Henrija VIII, koji je prethodno sebe proglasio

poglavarom Anglikanske crkve.

1718 – Engleska je objavila rat Španiji.

1749 – Rođen je italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza,

autor živahnih bufo-opera rokoko stila, od kojih je najpoznatija

„Tajni brak“. Napisao je i više oratorijuma.

1778 – Rođen je engleski hemičar Hamfri Dejvi, predsednik

Kraljevskog učenog društva u Londonu, koji je pomoću elektrolize

prvi dobio natrijum, kalijum i kalcijum u elementarnom obliku.

Dokazao je da je hlor hemijski element, da je dijamant čist

ugljenik. Pronašao je rudarsku lampu i otkrio električni luk.

1788 – Pod komandom maršala Grigorija Potemkina, Rusi su

potukli Turke i zauzeli crnomorski grad Očakov.

1794 – U Beču je prestao da izlazi srpski list

„Slaveno-serbskija vedomosti“ koji je 1792. pod uticajem Dositeja

Obradovića pokrenuo Stefan Novaković. Cilj lista bilo je širenje

„istine o otečestvu i prosvešćenije roda našega“. List je imao

pretplatnike u Pešti, Budimu, Sent Andreji, Novom Sadu, Oseku,

Trstu i Veneciji, širom Podunavlja, a prodavan je i u Vlaškoj,

Rusiji. U „Vedomostima“ su bili objavljivani pozivi na prenumeracije

srpskih knjiga, poput „Istorije“ Jovana Rajića. Zapavši u dugove,

Novaković je prodao štampariju, pa je izlaženje lista

obustavljeno.

1819 – Rođen je srpski novinar, istoričar i izdavač

Danilo Medaković, veoma zaslužan za širenje knjige u srpskom

narodu. U vreme revolucije 1848. pokrenuo je list „Napredak“ koji

je ubrzo zabranjen zbog opozicionog stava prema patrijarhu Josifu

Rajačiću. Godine 1851. pokreće list „Južna pčela“, a 1852.

„Srpski dnevnik“ s književnim dodatkom „Sedmica“. Bavio se i

izdavaštvom, priredio je i objavio Sabrana dela Dositeja

Obradovića. Napisao je „Povesnicu srpskog naroda“.

1830 – Umro je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i

državnik Simon Bolivar, vođa borbe za nezavisnost Južne Amerike

od Španije, koji je posle niza vojnih pobeda nazvan „El Libertador

de la Patria“ (Oslobodilac otadžbine). Nezavisnost Venecuele

proglasio je 1811. a od 1812. do 1825. predvodio je pobunjeničku

vojsku protiv Španaca i potukao ih je u nizu bojeva. Oslobodio

je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru i izabran je za predsednika

Kolumbije i Bolivije koja je po njemu dobila ime. Njegovu životnu

zamisao, osnivanje federacije južnoameričkih republika, omela

su trvenja vladajućih slojeva i otpor SAD i Britanije. Optužen

da je hteo da se proglasi monarhom, povukao se s vlasti 1830.

i ubrzo je umro.

1894 – U Beogradu je Lovačko udruženje donelo prva

lovačka pravila u Srbiji, kako bi bila očuvana korisna divljač

i potpomognuto „umnožavanje blagorodne divljači“.

1903 – Braća Vilbur i Orvil Rajt izvela su prvi uspešan

let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Njihova letelica „Flajer I“

je nad peščanim dinama blizu mesta Kiti Houk u Severnoj Karolini,

SAD, poletela četiri puta, zadržavši se pritom najduže u vazduhu

59 sekundi.

1922 – Poslednji britanski vojnici napustili su Republiku

Irsku.

1939 – U zalivu La Plata kod Montevidea u Drugom svetskom

ratu potonuo je nemački bojni brod „Admiral Graf fon Špe“, čiji

se kapetan Hans Langsdorf zbog toga kasnije ubio. Nemački brod,

koji je prethodno tokom gusarskog krstarenja u južnom Atlantiku i

Indijskom okeanu potopio devet trgovačkih brodova, četiri dana

ranije su u pomorskoj bici teško oštetile tri britanske krstarice.

1971 – Indijsko-pakistanski rat zbog Istočnog Pakistana

(sadašnji Bangladeš) okončan je predajom 90.000 pakistanskih

vojnika.

1973 – Arapski islamski teroristi ubili su 32 osobe na

aerodromu u Rimu.

1983 – U požaru u jednoj diskoteci u Madridu poginule su

83 osobe.

1985 – Vojna vlada Ugande i njeni gerilski rivali ugovorom

su podelili vlast i okončali petogodišnji građanski rat.

1989 – U Rumuniji su izbile masovne demonstracije protiv

režima Nikolae Čaušeskua. Nemiri koji su počeli u Temišvaru

i Aradu ubrzo su preneti u Bukurešt i na celu zemlju. Vojska i

politička policija su u početku gušile nerede, zavedeno je i

vanredno stanje, ali je posle višednevnih demonstracija i sukoba,

pošto je vojska stala na stranu pobunjenika, svrgnut režim

Čaušeskua. Vladajući bračni par je posle brzometnog suđenja

streljan u dvorištu jedne kasarne u Trgovištu. Prvobitno je

objavljeno da je u nemirima poginulo više od 5.000 lica, da bi

se u krajnjem ispostavilo da je žrtava bilo oko 150.

1989 – Prve direktne predsedničke izbore u Brazilu posle

29 godina dobio je Fernando Kolor de Melo.

1990 – Na prvim demokratskim izborima u Haitiju

populistički sveštenik Žan Bertran Aristid izabran je za

predsednika.

1992 – Skupština Republike Srpske usvojila je Deklaraciju

o završetku rata. Umesto Predsedništva, ustanovljena je funkcija

predsednika RS i za prvog predsednika izabran je Radovan Karadžić.

1994 – Prilikom obaranja američkog vojnog helikoptera

iznad Severne Koreje jedan pilot je poginuo, a drugi se spasao

katapultiranjem.

1995 – Na izborima za Državnu dumu, Donji dom ruske

skupštine, Komunistička partija Ruske federacije dobila je

najviše glasova među 43 partije i politička bloka, osvojivši

158 od 450 mesta.

1996 – Generalna skupština Ujedinjenih nacija je za novog

generalnog sekretara svetske organizacije s petogodišnjim mandatom

izabrala diplomatu iz Gane Kofija Anana, koji je stupio na dužnost

1. januara 1997. zamenivši egipatskog diplomatu Butrosa Galija,

čiji su reizbor sprečile SAD.

1996 – Pobunjenici peruanskog levičarskog gerilskog

pokreta „Tupak Amaru“ zauzeli su japansku ambasadu u Limi,

zapretivši da će pobiti 490 talaca ukoliko vlastu Perua ne

oslobode iz zatvora njihovih 300 saboraca.

1997 – Ukrajinski putnički avion srušio se u planinskoj

oblasti na severu Grčke, što nije preživeo niko od 70 osoba u

letelici.

1997 – Tabo Mbeki je nasledio Nelsona Mendelu kao

predsednik južnoafričke vladajuće partije Afričkog nacionalnog

kongresa.

1998 – SAD su, podržane Velikom Britanijom, otpočele

četvorodnevne vazdušne udare na Irak, čije su mete, kako je

zvanično objašnjeno, bili nuklearni, hemijski i biološki irački

vojni potencijali.

2005 – Makedonija je dobila status zvaničnog kandidata za

članstvo u EU.

2007 – Okružni sud u Beogradu doneo je Odluku o

rehabilitaciji Dragoslava Stojanovića, slikara, karikaturiste

i novinara. Sud je utvrdio da je Stojanović „bio žrtva progona

i nasilja iz političkih i ideoloških razloga zbog čega je

likvidiran 1945“. Stojanović, rođen u Aranđelovcu 1890.

saradnik lista „Ošišani jež“, autor je poznatog zaglavlja

s ježom koji se ogleda u ogledalu. U međuratnom periodu radi

u beogradskom listu „Vreme“ i predaje dekorativno slikarstvo na

Umetničkoj školi u Beogradu. Streljan je 1945. zbog plakata

„Majko Srbijo pomozi“ koji je vlada Milana Nedića, naručila kako

bi uticala na javnost Srbije s ciljem zbrinjavanja izbeglica iz

ustaške Hrvatske, što je okarakterisano kao saradnja „na polju

propagande sa nemačkim fašističkim okupatorom“.

2009 – Umro je Dušan Jakšić, popularni pevač

i glumac, prvak Drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Glumu

je završio na Pozorišnoj akademiji u Beogradu u klasi

Bojana Stupice a karijeru je započeo 1950. u Jugoslovenskom

dramskom. Zapažene su njegove uloge Don Kihota („Čovek od La

Manče“ D. Vasermana), Higins („Pigmalion“), Spira („Pop Ćira

i pop Spira“), Šulc („Oblomov“). Kao pevač zapažen je 1958.

učešćem na festivalu u Opatiji, a 1961. godine pobedio je na

prvom Beogradskom proleću. Upamćena je pesma „Beograde“,

koju je sam komponovao i pevao.

2010 – Buntom u Tunisu započeo je period širokih nemira,

pobuna i političkih preloma na Bliskom istoku naknadno prozvan

„Arapsko proleće“.

2011 – Preminula je Sezaria Evora, svetski poznata pevačica

sa Zelenortskih ostrva. Stekla je međunarodnu slavu karakterističnim

glasom i melanholičnim baladama. Od svoje 20. godine pevala je najpre

„sjudad“ i bluz, a potom je postala najpoznatiji izvođač žanra „morna“.

Snimila je 11 albuma, od kojih je prvi „Bosonoga diva“ objavila 1988.

kada je imala 47 godina. Njen treći album „Mis perfumado“ postao je

globalni fenomen s prodatih 300.000 primeraka. Februara 2010. francuski

predsednik Nikola Sarkozi odlikovao je Evoru Legijom časti.

2014 – Pošto je Kuba pustila na slobodu američkog humanitarnog

radnika Alana Grosa, zvanični Vašington je ocenio da takav potez

nagoveštava novu američku politiku prema Havani. Usledio je razgovor

predsednika SAD Baraka Obame sa kubanskim predsednikom Raulom Kastrom

o normalizaciji i uspostavljanju punih diplomatskih odnosa, što je

protumačeno kao istorijska prekretnica u odnosima dve zemlje.

