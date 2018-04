Dragan Marković Palma počasni konzul Grčke u Srbiji

Ambasador Grčke Elias Eliadis saopštio je danas da će predsednik Skupštine grada Jagodine i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ubuduće biti počasni konzul Grčke u Srbiji.

„Želim da izrazim veliku zahvalnost što ćemo uskoro biti u mogućnosti da Dragana Markovića Palmu, velikog prijatelja Grčke, nazovemo i počasnim konzulom Grčke u Srbiji, jer smo tražili i dobili saglasnost Ministarstva spoljnih poslova Srbije, da otvorimo počasni konzulat Grčke u Jagodini. Siguran sam da će taj konzulat i počasni konzul doprineti još boljem razvoju odnosa Grčke i Srbije“, rekao je Eliadis.

Kako se navodi u saopštenju, Eliadis je to izjavio u Muzeju Jugoslavije gde je u okviru Grčkih dana u Beogradu postavljena izložba „Antička Grčka“.

Marković je zahvalio grčkom ambasadoru i dodao da će njegova obaveza biti da nastavi kao i do sada da razvija odnose sa tom zemljom, samo sada sa još više emocija.

„Grčka je moja druga država i posebno mi je drago što je ova izložba otvorena u Muzeju Jugoslavije, gde je i Kuća cveća, koja je simbol u celom svetu“, rekao je Marković.

On je dodao da će počasni konzulat pokrivati Pomoravski, Šumadijski, Rasinski i Braničevski okrug, u kojima živi više od milion i po ljudi.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je Marković i do sada decenijama bio pravi počasni konzul Grčke u Srbiji, samo što je to do sada radio bez titule.

„Marković je mnogo uradio za razvoj odnosa Grčke i Srbije i proglašen je za počasnog gradjanina grčkog grada Katerini. On je toliko ljudi organizovao da letuju u Grčkoj da je zaslužio da stavi i srpsku zastavu na jedan deo grčke obale. On je apsolutno zaslužio titulu počasnog konzula Grčke i siguran sam da će počasni konzulat Grčke, koji će biti otvoren u Jagodini, doprineti još boljem razvoju odnosa dve zemlje“, rekao je Dačić.

(Beta)