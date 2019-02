Dragaš: Vučić u Minhenu učvrstio međunarodnu poziciju Srbije

BEOGRAD – Ovogodišnji Minhenski bezbednosni forum potvrdio je da je ubedljivo najuticajniji skup svetskih lidera na kojem se na najvišem nivou razmatraju ključna pitanja globalne bezbednosti i politike i zato je učešće predsednika Aleksandra Vučića imalo puno opravdanje i veliku korist za interese Srbije, ocenjuje Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog insitita za bezbednost.

U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da je Minhenski forum potvrdio da je pitanje Kosova i Metohije jedno od važnijih na međunarodnoj sceni, a s obzirom da je toj temio bio posvećen poseban panel.

„Predsednik Vučić je tom prilikom s pravom podsetio na činjenicu, koja se u međunarodnim okvirima često zaboravlja, a to je da je Srbija apsolutno konstruktivna u dijalogu koji se vodi već godinama i da je ispunila sve obaveze koje je preuzela Briselskim sporazumom“, naveo je Dragaš.

On je ocenio da je takvo podsećanje bilo više nego potrebno, jer se u međunarodni okvirima često, kako kaže, zamagljuje činjenica da u pregovorima jedna strana, a to je Srbija, nastupa odgovorno i ispunjava svoje obaveze, dok druga, prištinska strana, pokazuje da ne želi da ispuni ni minimum svojih obaveza, a to je formiranje Zajednice srpskih opština.

„Učešće predsednika Srbije na Minhenskom bezbednosnom forumu, kao i brojni susreti koje je tom prilikom imao sa svetskim liderima pokazalo je da je Srbija definitivno povratila svoj autoritet na međunarodnoj sceni, što je u odlučnoj fazi rešavanja kosovskog pitanja presudno za zaštitu nacionalnih interesa“, ocenio je Dragaš.

Dodao je da argumenti koje Srbija iznosi i njena politika u vezi sa Kosovom i Metohijom nedvosmisleno idu u pravcu traženja kompromisnog rešenja, koja će doneti dugoročnu stabilnost na Balkanu i okončati dugotrajni konflikt između Srba i Albanaca, uz maksimalnu zaštitu srpskih interesa.

„Na forumu u Minhenu takva politika dobila je podršku najuticajnijih međunarodnih faktora“, zaključio je Dragaš.

