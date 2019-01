Drecun o brisanju granica između Albanije i KiM

BEOGRAD – Brisanje granica između Albanije i KiM su koraci koji vode ka aneksiji dela naše teritorije od strane Albanije i stavljanje pred svršen čin međunarodne zajednice, posebno onog dela koji podržava Srbiju, izjavio je predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun.

„Ovo je praktičan korak koji ukazuje da oni žele da celu međunarodnu zajednicu stave pred svršen čin – evo, mi korak po korak stvaramo ’Veliku Albaniju‘, a niko na to ne reaguje, znači da to nije veliki problem… a u stvari kada se kumulativno saberu njihovi potezi, doći ćemo do toga da jednoga dana kažu: Pa o čemu mi više da razgovaramo! Evo, ‘Velika Albanija’ postoji“, rekao je Drecun za Sputnjik.

On je naveo da se i sada, kad god se razgovara sa Albancima iz Prištine, razgovara zapravo i sa Tiranom jer oni, dodao je, ne rade ništa bez znanja Tirane, kao što to ne rade ni predstavnici Albanaca na jugu centralne Srbije.

„Sve ovo su koraci koji vode ka aneksiji dela naše teritorije od strane Albanije i stavljanja međunarodne zajednice pred svršen čin, posebno onog dela koji podržava Srbiju. Tu ne može ništa da se uradi jer oni, uprkos Rezoluciji 1244 i međunarodnom pravu, stvaraju jedinstvenu teritoriju“, rekao je Drecun.

Kako je istakao, oni koji bi to trebalo da spreče i koji to mogu, očigledno neće.

„To su one države koje imaju najveći uticaj. UN bi morale da prekinu takvo ponašanje, tim više što Rezolucija 1244 ne predviđa nikakvu promenu međunarodno priznatih granica. Dakle UN su te koje bi trebalo da nas zaštite od ovakvih stvari zato što ima imaju Kfor, koji bi trebalo da spreči ovo. Međutim, oni to ne rade“, rekao je Drecun.

On smatra da su UN paralisane, zbog podela među stalnim članicama Saveta bezbednosti, jer strana koja podržava Prištinu to neće da uradi, a Srbija nema načina da to sama spreči.

Drecun je istakao da će Srbija sve učiniti na diplomatskom planu da ukaže na ovu opasnost i da neće prihvatiti politiku svršenog cina, „ali praktično ne može da poništi njihove odluke“.

Zato je, ocenjuje Drecun, najbolji način i odbrana od takvih jednostranih poteza Prištine da se nastave razgovori i da se postigne rešenje za konačni status za taj deo naše teritorije.

„U suprotnom ćemo imati situaciju da će se to ujedinjenje proglasiti, što znači da bi granice Albanije i Srbije bile na Jarinju i Merdaru“, upozorio je Drecun.

(Tanjug)