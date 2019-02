Drecun o pretnjama Pacolija: Izgleda da ih Dačić baš nervira

BEOGRAD – Izgleda da šef srpske diplomatije Ivica Dačić mnogo nervira prištinske vlasti, ocenio je danas predsednik Skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun povodom pisanja medija da je kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli pretio Dačiću u Bukureštu.

„Nešto ih mnogo nervira u poslednje vreme sa ovim povlačenjima priznanja, sa neuspehom za članstvo u Unesku i Interpolu, a vidimo da će ponovo aplicirati. Da bi osnažili tu aplikaciju, hapse pojedine Srbe koji su proterani, sa nekih tajnih spiskova izvlače neka imena, maltretiraju ljude i lažno ih optužuju, sa namerom da im ne dozvole da se vrate“, rekao je Drecun za RTS.

Taj efekat zastrašivanja, naglasio je Drecun, mnogo je snažan.

Ipak, kako je naveo, Albanci su u problemu jer Vašington, gde su imali najsnažniju podršku i koji je „i stvorio tu državu“, sada ima drugačiji stav.

„Oni su da bi oslabili uticaj Rusije na Srbiju otvorili prostor, rekli su da priča s Kosovom nije završena, mora sve da se dogovori sa Srbijom“, rekao je Drecun.

Međutim, istakao je, Albanci misle da će SAD da se vrate na staze stare politike.

On je dodao da kompromisno rešenje nije da Beograd prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, već da se postigne dogovor oko toga kako će izgledati status južne pokrajine, jer, kako je naveo, Srbija ne može sve da izgubi, a to kosovske Albance veoma nervira.

„Civilizacijska obaveza svih nas jeste da one koji su počinili zločin procesuiramo, to je obaveza zarad pomirenja. Albanci sprovode selektivnu politiku. Lažno optužuju Srbe, prave tajne spiskove. Povremeno hapse ljude, i zastrašuju one koji bi se eventualno vratili“, rekao je Drecun.

Istovremeno je ocenio da je priča sa lažnim svedocima veoma opasna.

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli je na ministarskom sastanku u Bukureštu srpskom šefu diplomatije Ivici Dačiću otvoreno zapretio smrću, piše današnji „Kurir“.

Prema navodima lista, Pacoli je bez pardona i na srpskom rekao: „Ako bude neki atentat, da znaš da smo to mi, Albanci“.

Dačić je u izjavi za „Kurir“ tim povodom rekao da su albanski političari nervozni, jer im se ruši tlo pod nogama.

„Već sam oguglao na pretnje, ali ovo je prvi put da mi neko od albanskih političara tako direktno kaže. To pokazuje koliko su nervozni, ruši im se tlo pod nogama. Mislili su da je sve gotovo“, rekao je Dačić.

On je rekao da im je odgovorio da je on njihov ministar, a da su oni samo njegovi pomoćnici, jer je Kosovo deo Srbije.

(Tanjug)