Drecun: Odgovor na zločine u arhivi međunarodne zajednice

BEOGRAD – U arhivama OEBS-a, Kfora, Euleksa, UNMIK-a i Haškog tribunala postoje dokumenti koji daju odgovore na mnoge počinjene zločine na Kosovu i Metohiji, kao i one u slučaju „žute kuće“, izjavio je danas predsednik Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina na KiM Milovan Drecun.

Drecun je, nakon sastanak radne grupe, novinarima rekao da su ti podaci danas predstavljeni ambasadorima i predstavnicima međunarodne zajednice, od kojih se očekuje da pomognu u otvaranju tih arhiva.

Izrazio je žaljenje što na sastanku nisu bili predstavnici ambasada Francuske, Italije i Velike Britanije.

„Italijani su naveli da su prezauzeti. Da li je razlog tome to što je u njihovoj zoni odgovornosti najveći broj nestalih, 223, i to što nisu učinili ništa da se rasvetli sudbina tih ljudi, dok su nas Amerikanci pozitivno iznenadili, koji su tražili spisak kako bi nam pomogli da dođemo do te dokumentacije“, rekao je Drecun.

Istakao je da su dokazi koje je prikupila radna grupa najsnažniji napori Vlade Srbije da formira bazu podataka i uspostavi saradnju sa Specijalnim tužilaštvom i da kažemo da smo uradili sve da se procesuiraju zločini nad Srbima, Albancima, Romima i ostalim nealbancima na KiM.

(Tanjug)