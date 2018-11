Drecun: Srbija za kompromis, ne treba žuriti sa rešenjem

BEOGRAD – Predsednik parlamentarnog Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio je danas, komenatrišući nameru EU da za godinu dana, koliko je ostalo do kraja mandata visoke predstavnice Federike Mogerini dođe do normalizacije odnosa Beograda i Prištine, da ne treba žuriti sa rešenjem.

Drecun je, gostujući u Dnevniku RTS, ocenio da je kompromis jedino rešenje u situaciji kada je dijalog između Beograda i Prištine u prekidu, a Brisel želi sporazum što pre.

„To što predsednik Vučić kaže da smo miljama daleko od dogovora znači da Priština nije spremna na kompromis već želi da nametne svoje interese. Dobro je što većina zemalja EU koje podržavaju takozvanu nezavisnost uviđa situaciju i da ovakva situacija može da vodi samo u nove sukobe i da je potreban dogovor“, rekao je Drecun.

Dok Srbija insistira na kompromisu Priština nastavlja sa jednostranim potezima uperenim direktno protiv Beograda kao što je oporezivanje robe suprotno Cefta sporazumima.

„Ne mogu se postavljati barijere ni kada je reč o kretanju ljudi ni kada je reč o protoku robe ako želite neki dogovor. Zbog toga insistiramo da se razreši ovo pitanje nametnutih poreza. Očekujemo da oni koji imaju uticaj izvrše pritisak na Prištinu. Brisel ima mnogo više snage od toga da samo traži, treba da to i izdestvuje“, rekao je Drecun.

On je naveo da je neophodno oživeti dijalog, nastaviti ga i postići komromis.

„Zbog toga je neophodno da odigraju svoju ulogu oni koji imaju najviše utiucaja na Prištinu – pre svega Vašington“, kazao je Drecun.

On je prokomentarisao očekivanja u Briselu da se do rešenja dođe do sredine naredne godine ili do kraja mandata Federike Mogerini.

„Ne treba žuriti sa rešenjem, prvo treba izvršiti pritisak na Prištinu. Takođe, potreban je i politički dogovor među albanskim strankama koje moraju da sarađuju u punom kapacitetu kako ne bi bila dovedena u pitanje pregovaračku pozicija Hašima Tačija u dijalogu sa Beogradom. Mi smo apsolutno spremni za nastavalk razgovora i sporazum koji bi otvorio perspektivu i njima i nama jer ne treba da zaborave da je budućnost Albanaca takođe u kompromisu sa Srbijom“, ocenio je Drecun.

On je, komentarišući raspored sedenja u Parizu na svečanosti povodom obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, rekao da su time, pre svega, povređena osećanja srpskog naroda.

„Nisu Albanci već Srbi ginuli rame uz rame sa francuskim vojnicima na Solunskom frontu.To naše prijateljstvo sa francuskim narodom je na krvi zasnovano, na toj krvi kojom se oslobađala Srbija i Veliki rat. Dobro je što je francuski ambasador brzo reagovao i što će francuski predsednik uskoro doći“, rekao je Drecun.

Po njegovom mišljenju, francuski predsednik Emanuel Makron pokušao je da na svečanosti u Parizu demonstriara novu evropsku politiku.

„Tu su bili i poraženi i pobednici u skladu sa Makronovom politikom ‘Nove Evrope’ koja podrazumeva i stvaranje evropske vojske. On želi da se prevaziđu stare podele i razmirice“, tumači Drecun.

On je, govoreći o susretu kosovskog predsednika Hašima Tačija sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ocenio da Tači ne može ništa da postigne kada je reč o Moskvi.

„Putin je izneo čvrstu poziciju Moskve da će podržati svako rešenje sa kojim se složi Beograd“, rekao je Drecun.

(Tanjug)