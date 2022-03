Drobnjak: Nisam znao da je protivzakonit račun u Švajcarskoj bez odobrenja NBS, novac je mog …

V.d. direktora „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak izjavio je danas da novac koji je imao na računu u švajcarskoj banci, nešto više od pola miliona švajcarskih franaka, nije bio njegov, već je njemu samo bilo dato ovlašćenje za taj račun.

„To je bio novac mog rodjaka Radovana Marinkovića“, naveo je Drobnjak u izjavi za Euronews Srbija, i dodao da je to bio razlog zašto se taj novac nije našao u izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, kojoj bi svi funkcioneri morali da dostavljaju podatke o imovini i uštedjevini.

Na pitanje da li je znao da je protivzakonito da gradjanin Srbije ima račun u stranoj banci bez odobrenja Narodne banke Srbije (NBS), on je rekao da to nije znao i dodao da je to bilo 2007. godine, kada je radio u Preduzeću za puteve Beograd, a da su sredstva sa računa vraćena 2009. godine.

„Marinković je prebacio novac na taj račun isključivo zato što je imao sa mnom dogovor i zato je i meni dao ovlašćenje za taj račun. Trebalo je da renovira porodičnu kuću na Banovom brdu. On je onda odustao od toga, pa je tek 2016. uradio rekonstrukciju“, rekao je Drobnjak.

On je rekao da će zamoliti Marinkovića da pripremi dokumentaciju koju će, kako je obećao, dostaviti i novinarima Euronews Srbija i Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) koja je došla do saznanja da je direktor „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak imao nešto više od pola miliona švajcarskih franaka, odnosno više od 300.000 evra, na tajnom računu u banci „Credit Suisse“ u Švajcarskoj sredinom 2008.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas, odgovarajući na novinarsko pitanje da će nadležni organi ispitati direktora „Puteva Srbije“ Zorana Drobnjaka zbog računa koji je imao u Švajcarskoj.

KRIK je u okviru istraživanja „Švajcarske tajne“ objavila da je Drobnjak dozvolio da pristup njegovom novcu ima i biznismen Radovan Marinković, vlasnik kompanija „Centrolek“ i „Minnex Trading Corporation“.

On ovaj račun nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, sudeći prema izveštajima o imovini i prihodima u kojima je početkom 2011. tvrdio da nema ušteđevinu, iako mu je račun u Švajcarskoj tada još bio otvoren i na njemu je, kako pokazuju procureli podaci, bilo novca.

(Beta)

