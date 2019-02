Društvo sudija: Ocenjivanje rada sudija i tužilaca nije posao Nebojše Stefanovića

Društvo sudija Srbije saopštilo je danas da ocenjivanje rada sudija i tužilaca nije posao ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i da predstavlja protivustavni pritisak na pravosudne organe.

„Tužilaštvo je to koje odlučuje da li će preduzimati krivično gonjenje na osnovu policijskih prijava, a sud taj koji svojim odlukama – osudjujućim ili oslobadjajućim, ocenjuje uspešnost rada policije i tužilaštva, a ne obratno“, navodi se u saopštenju Društva sudija Srbije.

To društvo je reagovalo na izjavu ministra od 29. januara u kojoj je on kritikovao činjenicu da je veliki broj ljudi, od ukupno 150 osoba uhapšenih u nedavnoj policijskoj akciji, pušteno na slobodu.

„Šta ja da kažem policajcima, kakvu poruku mi šaljemo našem društvu? I onda kažete pušteni su. Nažalost jesu. Da se ja pitam ne bih ih pustio nikad. Taj koji može da pusti kriminalca koji je uhvaćen sa ilegalnim pištoljem da se šeta po Novom Beogradu je neodgovoran“, navelo je Društvo sudija reči Nebojše Stefanovića.

To sudijsko udruženje je ocenilo da takvom izjavom Stefanović stvara utisak da je policija vlasna ne samo da prikuplja dokaze i da svodi pritvor na kaznu dajući mu karakter trajne mere, već i da optužuje i presudjuje.

„Društvo sudija i ovom prilikom ukazuje da pritvor nije kazna, da se ne može odrediti trajno niti iz preventivnih razloga, jer je to jedna od mera, i to najstroža i izuzetna, kojom se obezbedjuje prisustvo okrivljenog u cilju nesmetanog vodjenja postupka iz precizno zakonom predvidjenih razloga za to, te da se krivični postupak po pravilu vodi kad okrivljeni nije u pritvoru“, navodi se u saopštenju.

Društvo sudija Srbije pozvalo je i Visoki savet sudstva, kao i druge državne organe da, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, preduzmu odgovarajuće mere u cilju zaštite nezavisnosti sudstva, poštovanja pravnog poretka i zaštite ugleda Srbije, a time i zaštite osnovnih prava i sloboda njenih gradjana.

(Beta)