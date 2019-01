Država ne bi organizovala skup na taj dan bez mog pristanka

BEOGRAD – Ni posle godinu dana od ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića ne zna se ime ubice, a njegova supruga, Milena Ivanović, koja, kako tvrdi, vodi sopstvenu istragu, kaže da može samo da pretpostavi ko ga je ubio.

„Ne bih mogla da dam odgovor ko je ubio Olivera, zato što su to ozbiljne stvari i ja se sa tim ne igram.Onog trenutka kada budem i ako budem 100 odsto sigurna, mogu pokazati prstom ko god to bio, ali pre toga neću da manipulišem, zato što to neko očekuje od mene, traži od mene ili zato što neko smatra da je to neko učinio“, rekla je Ivanović za TV Prva.

Povodom izjave ministarke pravde Nele Kuburović da je Beograd poslao Prištini opsežan izveštaj i odgovarajuće zapisnike sa saslušanja lica u vezi sa ubistvom Ivanovića, na šta je Specijalni kosovski tužilac Sulj Hodža izjavio je da još nije primio taj izveštaj i naveo da nisu dostavljeni snimci telefonskih razgovora Ivanovića, kao i da nisu dobili dodatne podatke iz saslušanja Milene Ivanović, ona odgovara da Priština „očigledno traži da im ona da ime ubice“.

„Ja sam dala izjavu i odgovorila na sva postavljena pitanja. Sve što znam ja sam rekla i zaista ne znam na šta misli tužilac i da li želi da izvrši neki pritisak na mene i očekuje neko ime. Ako misli da treba ponovo da me ispita, evo ja ga pozivam da se dogovori sa našim istražnim organima pa da me svi zajedno ispitaju, mogu i javno, jer ja nemam nikakvih tajni“, poručila je Ivanovićeva.

Konstatovala je i da od prištinskih istražnih organa još nije dobila telefon Olivera Ivanovića, kao ni DVR video nadzor sa stranačkih prostorija kamera.

„To je još u njihovom vlasništvu“, rekla je ona.

Ponovila je da neće prisustvovati protestu 16. januara u Beogradu povodom ubistva Olivera Ivanovića i da će tog dana biti sa svojim detetom u miru i tišini.

„U redu je narod, ja znam da će biti puno ljudi koji vole Olivera i koji ga cene i poštuju, ali to zapravo jeste cilj – masovnost koju Oliverovo ime može da donese i mislim da to nije u redu. Ne zameram, svako govori o sebi“, navela je Ivanović.

Upitana kada bi država pravila skup da se obeleži taj dan, kaže da je sigurna da bi prvo konsultovali nju, te da ona tako nešto ne bi prihvatila i oni bi ispoštvali njenu odluku.

Na konstaciju novinara kako je u poslednje vreme na meti medija i društvenih mreža i da li se povodom svih dešavanja čula sa predsednikom Srbije, Ivanović kaže da jeste i da joj je predsednik poručio da „ne obraća pažnju“.

„Ja imam svoj cilj, da se otkriju Oliverove ubice i nadam se da ću uskoro uspeti da sklopim svoju sliku o tome, a onda reći ću ljudima kojima treba da kažem“, podvukla je Ivanović.

U samostalnu istragu je, kaže, krenula jer nikome ne veruje. Za sada ima puno informacija i kaže da joj je potrebno vreme da bez ičijeg pritiska pokuša da napravi sliku i sazna ko stoji iza ubistva.

Govoreći o tome ko su bili njegovi neprijatelji, Ivanović kaže da je on imao političke protivnike tokom izbora u Kosovskoj Mitrovici, jer je na izbore za gradonačelnika išao sam nasuprot listi koju je podržala država.

Tražio je, kako je rekla, podršku opozicionih lidera Srbije, a dobio ju je samo od Saše Jankovića, Aleksandra Šapića i Borisa Tadića, dok drugi nisu hteli, ili su se bojali, ili su smatrali da je opasno.

Zbog toga je, kaže, Oliver bio veoma razočaran.

Prema njenim rečima, ona je želela da napuste Kosovo jer je mislila da tamo nikada neće biti mira, ali, Oliver nije to želeo.

„Nije bilo šanse da ga čovek pomeri s Kosova. Smatrao je da je Kosovo jedno od najvažnijih pitanja i da ono treba polako i dugo da se rešava“, dodala je ona.

Kaže da su u kritikama na račun Olivera prednjačili svi, te da su ga ljudi koji ga danas brane napadali, i da oni koji su ga nekada branili sada napadaju, ali da ona čuva svaku izgovorenu reč u „zlatnoj arhivi“ i ne dozvoljava da bilo ko zloupotrebljava njegovo ime „kako kome zatreba“.

„Trebalo bi da ga ostave da spava na miru, a kada njega ostave na miru i njegovu porodicu će“, rekla je Ivanović i dodala da ako smatraju da ona radi nešto pogrešno prestanu sa kritikama bar iz poštovanja prema Oliveru.

A zameraju joj, kaže, sve – i što se zaposlila, kako se oblači, da li se smeje, s kim pije kafu…

(Tanjug)