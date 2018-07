DS: Vlada Srbije nije posvećena evropskim integracijama

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da Vlada Srbije nije posvećena evropskim integracijama, iako to ističe kao svoj prioritet i upitala ministarku Jadranku Joksimović da li je odustala od ulaska Srbije u Evropsku uniju do 2025. godine.

DS ocenjuje iz „svakodnevnog iskustva“ da u Srbiji nema vladavine prava, nezavisnog sudstva, niti slobode govora i medija koji su osnovni preduslovi za funkcionisanje demokratske države.

Iz te stranke pitaju da li je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović odustala od ulaska Srbije u Evropsku uniju do kraja 2025. godine, pošto je najavila da će pregovaračka poglavlja biti zatvorena do kraja 2023. godine.

„Ona je najavila da će Srbija da otvori sva poglavlja do kraja 2023. godine, kako bi završila pregovore do kraja 2025. godine. To bi značilo da je članstvo moguće tek posle 1.1.2028. godine, jer izmedju zatvaranja poslednjeg poglavlja i ulaska u EU traje proces ratifikacije Ugovora o pristupanju za koji je potrebno bar dve godine“, navodi DS.

DS takodje pita zašto je Nacionalnim programom za uskladjivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU završetak harmonizacije planiran krajem 2021. godine, otvaranje poglavlja 2023. godine, a kraj pregovora krajem 2025.godine.

„Demokratska stranka još jednom ukazuje na to da nije dovoljno da Srpska napredna stranka i njeni sateliti samo preuzmu proevropsku retoriku, već je potrebno imati iskrenu nameru i razradjen plan da se takva politika vodi“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)