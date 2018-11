Dučić: Sva ta duhovna snaga Srbije…vratiću se sa porodicom

BONDSTIL – Bivši komandant američke vojne baze Bondstil na Kosovu Nik Dučić izjavio je, sumirajući devet meseci koje tu proveo, da među najvećim postignućima misije vidi to što je američki kontingent pod njegovom komandom uspeo da dopre do srpske zajednice.

„Morate da izađete iz vozila, da imate taj dijalog, taj razgovor, da se upoznate s onim što ih zaista brine… Mislim da smo to uradili veoma dobro. Išli smo da tamo gde drugi (pre nas) nisu“, rekao je Dučić u intervjuu za Tanjug.

On je takođe naveo da su se „napori činjeni zajedno sa kosovskom policijom isplatili kada je u pitanju sprečavanje operacija krijumčarenja duž administrativne linije“.

„Mislim isto tako da su naše zajedničke patrole sa srpskim oružanim snagama, a mi smo zapravo uvećali količinski te aktivnosti, učinile da je naš odnos bolji nego ikada“, ocenio je Dučić.

Kao poslednje postignuće on je naveo multietničke događaje organizovane u Bondstilu „kako bi se pokazalo mladima kako bi mogla da izgleda budućnost Kosova, da se može vršiti integracija jednih pored drugih na razne načine i zabavljati se bez barijere različite etničke pripadnosti“.

Na pitanje da li u uobičajenu proceduru spada što odlazi iz Bondstila već posle devet meseci misije, Dučić je kazao da je to „standardni ciklus rotacije“.

„To je bila dužina trajanje moje ture, nova grupa stiže sa Havaja, oni će ostati isto toliko vremena, tako da je to potpuno normalno“, naveo je Dučić.

Upitan da li to dakle znači da kraj misije nema nikakve veze sa tim što je on Amerikanac srpskog porekla, Dučić je rekao: „Apsolutno ne“.

„To se tiče samo moje jedinice, vremena za izvođenje misije, dužine izvršavanja naših zadataka i sada je vreme da se mi vratimo u SAD“, odgovorio je Dučić.

On je na pitanje o brojnim posetama manastirima koje je obišao tokom misije, kazao da je sebi „postavio cilj da svake nedelje poseti dugu crkvu ili manastir“.

„Uspeo sam u tome. Imao sam neke neverovana iskustva, znate kada vas pričesti sam patrijarh, kada vidite tu duhovnu snagu Srbije, u smislu vere, to je nešto što ću pamtiti do kraja života. Svi ti sveštenici, monahinje, parohijani, sve to zajedno za mene je zaista predstavljalo sjajnih devet meseci koje ću poneti kući svojoj porodici i podeliti sa njima. Cilj mi je da vratim ovde sa porodicom, ali kao turista, i da oni vide to što sam ja video“, zaključio je Dučić.

U Bondstilu, američkoj vojnoj bazi pod komandom Kfora na Kosovu, danas je izvršena primopredaja dužnosti komandanata i pukovnika Nika Dučića je na čelu baze zamenio takođe pukovnik Roj Makareg.

(Tanjug)