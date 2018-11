BEOGRAD – Dugačak je niz onih koji hoće da sruše i mene, i Srbiju, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom izjava Ramuša Haradinaja, ali i revoltiran pristupom Brisela, iz kojeg je danas stigao poziv „obema stranama“, Beogradu i Prištini, da se uzdrže od provokacija.

„Ali, mi nećemo zatvoriti vrata za sobom, sa svima ćemo razgovarati, mada treba računati da je naša situacija izuzetno teška“, rekao je Vučić na sastanku sa Srbima sa KiM, tokom koje je iz Brisela stigla informacija, odnosno izjava portparolke EU Maje Kocijančić, da obe strane, kako se navodi, i Srbija i Kosovo, treba da se uzdrže od provokacija.

On je primetio da nije slučajno što je Ramuš Haradinaj nedavno rekao da će za mesec dana sruštiti vlast u Srbiji, ako Beograd ne prizna kosovsku nezavisnost.

„Niti je to njegova pamet, niti je on to sam smislio“, rekao je Vučić i dodao da je već jednom rekao da je „dugačak red onih koji hoće da ruše njega i Srbiju“.

Što se tiče onih drugih koji, kako kaže, hoće da ga ruše ovde u Srbiji, sa njima nema problem.

„Ja ću i kada odem i kada me sklone da se ponosim, jer nisam ja napravio granicu na Jarinju, kao neki drugi Srbi, i ponosim se time da me ni na jednom polju nisu pobedili uz svu silu koju su imali“, poručio je Vučić.

Reagujući na izjavu Kocijančić o dvema stranama – Srbiji i Kosovu – Vučić je rekao da je ta izjava takva kakva je valjda zato što smo ćutali i što nismo likovali nakon Generalne skupštine Interpola.

„Nismo mi organizovali ono što se dogodilo na GS Interpola, a ranije i u energetskoj agenciji. Oni su to organizovali, sa idejom da suštinski izbace Srbiju…Naše je bilo da štitimo svoju zemlju. Mi nikoga nismo napadali i nikoga nismo vređali. Uspeli smo u tome …. Mi govorimo o miru i stabilnosti, a radili smo više i na kraju pobedili. Nismo seirili, slali smo poruke mira i pružali ruku Albancima. EU kaže da smo isti. Valjda smo ih time provocirali, provocirali smo ih time što smo na njihove mere od 100 posto uvećane takse odgovorili tako da nećemo da idemo sa kontramerama i time izazvali i bes dela vas“, primetio je Vučić.

To, kaže, govori zato što očekuje da EU promeni svoje ponašanje ili da neko drugi bolje razume šta se događa:

„Odavno sam prestao da kukam nad našom sudbinom, mi moramo da jačamo svoj standard, da živimo po pravilima i da znamo da se organizujemo po sistemu ‘u se i u svoje kljuse'“.

„Sve što su rekli je suštinski pravdanje prištinskih kriminalnih odluka“, ocenio je Vučić i zapitao: Koliko to treba da se ponizimo i šta to da uradimo da bi neko bio zadovoljan pristupom Srbije i saradnjom Srbije sa Albancima?

„Dakle, mi ćemo da razgovaramo u Briselu, a oni će da krše CEFTU i da ne ispunjavaju briselski sporazum…?“, primetio je Vučić tumačeći šta bi, valjda, bio poželjan stav Beograda.

„Kada su videli da pobeđujemo u evropskoj agenciji za energetiku, oni su organizovali registraciju jedne kompanije u Prištini. Bezobzirnosti kraja nema. Nismo to bili izneli u javnost. I to su uradili u dogovoru sa njima. Čekam pravi trenutak da iznesem sve, kako su pokušali da sruše Srbiju u agenciji za energetiku“, naveo je predsednik Vučić.

Ukazao je da u Briselu ne kažu „Beograd i Prtiština“, već „Srbija i Kosovo“, kao da je, kaže, reč o suverenim zemljama

„To je samo jedna sitnica u načinu na koji nam se obraćaju. To pokazuje 22 od 27 zemalja koje su priznale nezavisnost kosova, SAD takođe….Najmoćnije sile sveta“, primetio je i dodao:

„Ja razumem Haradinaja kada bi da ruši vlast u Srbiji. I njegove istomišljenike. A, što neka mala Srbija sa nekim malim Vučićem da ih ponižava? Što da se muče ko će da prizna kosovsku nezavisnost, kad svi to moraju da urade…“, rekao je Vučić.

(Tanjug)