Dumanović: Potočare naredili Hrkalović i Milenković, zadatak bio da snimimo ako se nešto desi

Pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) Milan Dumanović izjavio je danas da su nelegalno snimanje komemorativnog skupa u Potočarima kod Srebrenice 2015. godine naredili bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović i bivši načelnik Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije Dejan Milenković Bagzi.

Policajce Damjanovića i Mladena Trbovića apelacioni sud je u ponedeljak oslobodio optužbe za odavanje službene tajne jer su u medijima iznosili podatke o snimanju tog skupa na kojem je napadnut tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić, a Damjanović navodi da su oni dobili zadatak da „snimaju ukoliko se nešto desi“.

On je za televiziju N1 rekao da je to bilo nelegalno, odnosno da nije bilo dogovoreno ni sa kim iz Bosne i Hercegovine i dodao da je postojao još jedan slučaj, u Banjaluci 2016. godine.

„To su naredjivali ljudi koji su sada listom van MUP i optuženi u nekim drugim procesima za teška krivična dela, a tu mislim na Dejana Milenkovića Bagzija i Dijanu Hrkalović koja mu je bila nadredjena, i ima još dosta njih koji su i dalje u MUP“, naveo je Damjanović.

Istakao je da je presuda apelacionog suda pokazala da su Trbović i on govorili istinu, a da ljudi koji su učestvovali u lancu odlučivanja u vezi sa Potočarima i Banjalukom „moraju da odgovaraju“.

„Neko je znao da će se nešto desiti, pre toga niko iz tog odeljenja (u kome je on radio) nije imao obuku za snimanje u takvoj situaciji, niti je toliki broj pripadnika tog odeljenja otišao u inostranstvo“, kazao je Damjanović.

Dodao je da im je zadatak dao „Tomislav Radovanović koji je i danas u MUP“, kao i da tadašnji šef obezbedjenja premijera Vučića nije bio obavešten o njihovom dolasku.

„Tadašnji šef obezbedjenja Vučića nam je prišao i pitao nas šta mi tu radimo, on nije bio obavešten. Ko je nas poslao tamo, zašto je to uradjeno i odakle uopšte ideja da se tako nešto napravi, a mi znamo da je to Hrkalović, iz ko zna kojih razloga… Potočari su samo početak krivičnih dela Hrkalović i najmanje od svih, kad se uzmu u obzir kasnije afere“, kazao je on.

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je oslobadjajuću presudu za pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova Milana Dumanovića i Mladena Trbovića, koji su bili optuženi za odavanje službene tajne u vezi sa njihovim angažovanjem na komemorativnom skupu u Potočarima kod Srebrenice 2015. godine.

Trbović i Dumanović uhapšeni su 31. decembra 2016. godine zbog sumnje da su odali službene tajne kada su za pojedine medije izjavili kako su po usmenom naredjenju starešina, bez legitimacija i naoružanja upućeni na tajni zadatak u Potočare, 11. jula 2015. godine, kada je tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić bio na komemoraciji.

Oni su 7. februara naredne godine pušteni da se brane sa slobode a sudski proces održan je bez prisustva javnosti zbog „čuvanja tajnosti podataka koji predstavljaju službenu tajnu“.

Više učesnika komemoracije žrtvama zločina u Srebrenici napalo je 11. jula 2015. godine Vučića verbalno, a onda i fizički gadjajući ga kamenjem i flašama.

Vlasti Bosne i Hercegovine nisu nikoga optužile za taj napad.

(Beta)

