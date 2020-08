Dušan Janjić: Pregovore Beograda i Prištine ruše Specijalni sud i Euleks

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je da do odlaganja prvog sastanka predstavnika Beograda i Prištine, koji je ranije trebao da se odigra u SAD, nisu bili odgovorni ni albanska strana ni zvanični Berlin, već „Specijalni sud i Euleks“.

On je za portal Kosovo Onlajn ocenio da je u pitanju bio „osamostaljeni udar“ zaposlenih u tim medjunarodnim organizacijama, koji se staraju o svojim „funkcijama i karijerama“.

„To su vrlo opasni ljudi, to su birokrate koje 20 godina mesečno primaju izmedju 10.000 i 15.000 evra, a ne rade ništa… Nije naše da prejudiciramo ulogu Euleksa, ali to je ekipa koja mora da se rasformira. Ona ništa korisno ne donosi, ona je sve što je mogla uradila i većinu toga naopako“, rekao je Janjić.

Dodaje i da do daljih opstrukcija neće doći „jer su prepoznati“, kao i da SAD i američki ambasador to „neće to dozvoliti“.

Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Srbije i Kosova Ričard Grenel najavio je da će se predstavnici Beograda i Prištine sastati u Beloj kući 2. septembra.

Prvobitno je sastanak u Vašingtonu, koji je trebalo da se održi 27. jula, otkazan nakon objavljivanja optužnice Specijalnog tužilaštva u Hagu protiv kosovskog predsednika Hašima Tačija i lidera Demokratskog saveza Kadrija Veseljija.

(Beta)

