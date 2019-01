Dveri: Najava LSV na protestu provokacija, LSV:Kakva najava?

BEOGRAD – Pokret Dveri izrazio je danas negodovanje zbog navodne najave dolaska predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka na protest u Novom Sadu, dok u LSV za Tanjug kažu da nikakvo učešće na protestu nisu najavili i da je saopštenje Dveri besmislica.

Dveri u saopštenju tvrde da je Čanak najavio dolazak na protest sa separatističkim zastavama, što taj Pokret vidi kao provokaciju.

„Kako je moguće da neko ko sedi u vlasti u Novom Sadu najavljuje dolazak na proteste organizovane protiv te iste vlasti? I zašto dolazi sa separatistickim zastavama ako je dobronameran?“, navodi se u saopštenju Dveri.

U saopštenju dodaju da navodni dolazak Čanka nije dobronameran ili slučajan, već da se radi o pokušaju pravljenja zabune među građanima sa ciljem da se smanji podrška protestu.

Lider LSV nenad Čanak je inače, pre dva dana rekao da neće podržati proteste u kojima se nalazi bilo ko ko se zalaže za rehabilitaciju „ljotićevske ideologije“.

„Tačka. To ne može. Mi sa Dverima možemo da se nađemo na istoj ulici samo kada imamo između sebe barikade. I kad smo s različitih strana. Sa iste strane sa Dverima to ne može da bude, to neće biti“, rekao je Čanak gostujući na TV Naša

Čanak je naveo da je DOS 2000. godine bio „jedan mali truli brodić“, ali je imao „uragan u jedra“, koji je dolazio i sa Istoka, i sa Zapada, i iznutra i to je onda dovelo do promena u zemlji.

Sadašnja opozicija, prema njegovim recima, to nema, osim opravdanog nezadovoljstva jednog broja gradana.

(Tanjug)