Dveri traže da stari Savski most ne bude srušen, već da bude napravljen most blizanac

Pokret Dveri zatražio je danas da stari Savski most ne bude srušen, kako je najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, već da bude rekonstruisan i da se zbog povećanog intenziteta saobraćaja napravi ili most „blizanac“, ili drugi odgovarajući most.

„Obistinile su se, nažalost naše prognoze i slutnje da je izjava gradskog menadžera (Miroslava) Čučkovića da se odustalo od rušenja starog Savskog mosta i da će se praviti most blizanac, koju je plasirao pre par meseci, bila samo kupovina vremena i smirivanje nezadovoljne javnosti, jer nam je gradonačelnik Šapić juče jasno poručio da uklanjanje starog mosta počinje u junu i da je rok za izgradnju novog dve godine“, saopšteno je iz beogradske organizacije Dveri.

Naveli su da se protive toj odluci i pozvali građane, strukovna udruženja i sve političke aktere da „jasno dignu glas protiv tog bezumnog čina“ i da učine sve kako bi sprečili rušenje starog mosta i naterali vlast da promeni odluku.

(Beta)

