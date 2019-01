Džomić: Autokefalnost prazna priča;Injac: CPC nema narod

PODGORICA – Koordinator pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske Pravoslavne crkve Velibor DŽomić izjavu samozvanog crnogorskog mitropolita Mihaila (Miraša Dedeića), da je Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) „na putu rešenja položaja i statusa, imovine i autokefalnosti“ocenjuje kao praznu priču koja služi za zamajavanje javnosti i unošenje podela.

Komentarišući jučerašnje božične poruke Miraša Dedeića na Cetinju da će CPC uskoro dobiti tomos Carigradske patrijaršije koji će to potvrditi, DŽomić podseća da je on, raščinjen i anatemisan upravo od vaseljenskog patrijarha.

„Mogu samo da kažem da je to jedna ličnost koja tumara ovde po Crnoj Gori u duhovnom smislu i liči na onu babu iz Gorskog vijenca. Jednostavno, situacija crkve u Crnoj Gori nema ni jednu dodirnu tačku u crkvenom smislu sa pitanjem u Ukrajini. Ovde je u pitanju jedna organizacija, stvorena svojevremeno na trgu Josipa Broza Tita na Cetinju, koja nema nikakve elemente crkve i crkvenosti“, ističe DŽomić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, upravo Miraš Dedeić i njegovi sledbenici godinama tvrde da su oni autokefalni, da nisu uzimali nikakve tomose jer, kažu, „njima to ne treba“.

„Dakle vidimo da je to jedno konačno priznanje da to niti je crkva niti je kako oni kažu autokefalna. To ne treba uzimati za ozbiljno jer možemo da kažemo da to kako oni nazivaju – Crnogorska pravoslavna crkva – to za Hristovu crkvu ne postoji od Carigrada do Moskve“, zaključio je DŽomić.

Verski analitičar Željko Injac ranije je za Tanjug ocenio da je autoritet Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija izuzetno jak, dok samozvana CPC „nema apsolutno nikakvu snagu i uporište u narodu Crne Gore“.

„Naravno biće ataka na SPC u Crnoj Gori i pokušaja da se naprave dve paralelne pravoslavne crkve da bi se vremenom istisnula jedina kanonska crkva u Crnoj Gori jer je to politički program tamošnjeg vladajućeg režima. Ali, Carigradska patrijaršija neće blagonaklono gledati na takve pojave, niti će pokušavati nešto u skorije vreme da učini“, rekao Injac.

Nakon razmimoilaženja na relaciji Carigrad-Moskva, i davanja tomosa o autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi od strane vaseljenskog (carigradskog) patrijarha Vartolomeja, aktuelizovano je pitanje mogućnosti da Crnogorska i makedonska pravoslavna crkva, koja Srpska pravoslavna crkva (SPC) smatra je „raskolničkom“dobiju autokefalnost.

