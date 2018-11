Džuda: Rusija bi imala koristi od dogovora Srbije i Kosova o priznanju i promeni granica

Britanski novinar i analitičar Tim Džuda ocenio je danas da bi Rusija imala velike koristi ako bi rezultat pregovora Beograda i Prištine bilo priznanje Kosova i razmena teritorija.

„Rusija bi mogla da iskoristi taj presedan u pokušaju da obezbedi slične dogovore za secesionističke teritorije koje su pod njenom kontrolom u Moldaviji (Pridnjestrovlje) i Gruziji (Južna Osetija i Abhazija)“, rekao je Džuda za agenciju Beta.

Komentarišući susret predsednika Rusije Vladimira Putina i Kosova Hašima Tačija tokom obeležavanja 100. godišnjice primirja u Prvom svetskom ratu, u nedelju u Parizu, Džuda je podsetio da je „2014. kada je Rusija uzela Krim, Putin naveo Kosovo kao presedan“.

„Dakle, logično je da bi i u budućnosti koristio Kosovo u rusku korist“, dodao je.

Džuda je ocenio da je susret Tači-Putin u Parizu znak da bi Rusija podržala ideju o razmeni teritorija.

„Putin je rekao da će podržati sve što se Srbija i Kosovo dogovore… Da je bio protiv, rekao bi to jasno, kao (nemačka kancelarka Angela) Merkel, ali on je rekao da će podržati šta god se (Beograd i Priština) dogovore. A to je srž onoga o čemu se sada razgovara „, kazao je Džuda .

Po oceni britanskog analitičara poruka koja se susretom Putin-Tači šalje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću jeste: „Nastavi“.

Za Putina, kako je dodao, savršeno ima smisla da podrži promenu granica u slučaju Kosova, posebno pošto je Rusija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju a sada ima problem s Ukrajinom.

„Kada bi nekako i drugi mogli da prihvate promenu granica, to bi bio izlaz za njega (Putina) i način za Rusiju da legalizuje otimanje teritorija od susednih država“, rekao je Džuda iako, kako je dodao, ne veruje da će se stvari tako završiti po Putina.

On je dodao da ne treba zaboraviti da se Putin brine za svoje interese, a ne za interese Srbije.

