Eksperti: Ministar Stefanović može eventualno da snosi samo političke posledice

Ukoliko se dokaže da je ministar unutrašnjih poslova i funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović zaista falsifikovao fakultetsku diplomu na osnovu koje je posle došao i do doktorata, on bi mogao samo da bude razrešen dužnosti ministra ili da sam podnese ostavku, smatraju pravni eksperti, dodajući da ne veruju da će se to dogoditi, kao i da je teško dokazati eventualnu krivičnu odgovornost zbog zastarelosti.

Savez za Srbiju juče je saopštio da je podneo krivičnu prijavu za falsifikovanje dokumenata protiv potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zato što, kako tvrde, postoje dokazi da je falsifikovao fakultetsku diplomu i da se 2005. godine obratio Univerzitetu Megatrend u Beogradu sa zahtevom da mu nostrifikuju diplomu koju je stekao u Velikoj Britaniji na Megatrend Internešenel (Megatrend International Expert Consortium Limited), ali da ta firma u Engleskoj nikada nije bila registrovana za obrazovanje.

Redovna profesorka Univerziteta Union Vesna Rakić Vodinelić smatra da je, ukoliko su navodi tačni, moguće podneti i krivične prijave zbog korišćenja falsifikovane isprave, kao i lažnog predstavljanja.

„Ministar bi morao da pokaže diplomu, pa da se dalje utvrdjuje kako je stekao. Ukoliko se ispostavi da diploma nije važeća, dovode se u pitanje i kasnije stečena zvanja. To je veoma teško utvrditi. Ono što bi ministar mogao da uradi je da podnese ostavku koja u ovakvim slučajevima predstavlja moralnu obavezu. Drugi način je razrešenje, jer se postavlja pitanje kako verovati nekome ko obavlja državnu funkciju ako su navedene sumnje opravdane“, rekla je Rakić-Vodinelić agenciji Beta.

Advokat i bivši koministar policije Božo Prelević rekao je Beti da je važno utvrditi kada je došlo do nostrifikacije diplome zbog nastupanja zastarelosti, ali da je, „čak i da se ne mrdne ni korak dalje, slučaj neodbranjiv i da je u pitanju moralna odgovornost ministra Stefanovića“.

„Ako je doneo diplomu nekog preduzeća koje nije prijavljeno za obrazovnu delatnost u Velikoj Britaniji onda ta diploma nije mogla biti nostrifikovana. Da imate sistem koji utvrdjuje istinu, ništa više od toga vam ne bi trebalo. Medjutim, ovo je primer koji zapravo ukazuje zašto se ovde ‘ubija’ sistem, a iz istog razloga se ‘ubijaju’ i mediji. Tužilac će verovatno reći da je reč o zastarelosti ili da nema dela. U ozbiljnim zemljama, ili onim koje to pretenduju da budu poput Rumunije, za manje stvari je na ulicu izlazilo 200.000 ljudi“, ocenio je Prelević.

On je dodao da je zatečen činjenicom da je rejting SNS izuzetno visok i pored brojnih afera koje se dovode u vezu sa ljudima na vlasti.

Prelević smatra da se u slučaju optužbi da je diploma ministra policije falsifikovana neće ništa dogoditi.

„Verujte mi, neće se ništa desiti, jer živimo u zemlji gde (Milutin Jeličić) Jutka i (Dragoljub) Simonović imaju pristalice koje ih brane od pravde“, zaključuje Prelević.

