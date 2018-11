Elektorske skupštine četiri nacionalne manjine počele rad

BEOGRAD – Sve četiri elektorske skupštine na kojima pripadnici hrvatske, makedonske, crnogorske i ruske nacionalne manjine biraju predstavnike za Nacionalne savete počele su rad danas u podne.

Te četiri manjinske zajednice, koje glasaju na elektorskim skupštinama u Beogradu, imaju 44.424 glasača upisanih u Specijalni birački spisak.

Predstavnici ostalih 18 manjina, na današnjim trećim redovnim izborima za Nacionalne savete predstavnike biraju neposrednim putem, a za 467.454 birača jutros u sedam sati, širom Srbije otvoreno je 926 glasačkih mesta.

Crnogorska i ruska manjina predstavnike bira na skupštinama organizovanim u Domu Narodne skupštine, a hrvatska i makedonska u starom parlamentu u Kralja Milana.

U tu svrthu za glasanje za crnogorski Nacionalni savet štampano je 115 listića, za makedonski 79, ruski 103 i hrvatski 82.

Članovi Saveta imaju ovlašćenja u oblasti kulture, informisanja i obrazovanja i službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Broj članova Nacionalnih saveta zavisi od broja pripadnika načionalnih manjina – minimalan je 15, a maksimalan 35.

„Nacionalne manjine do 10.000 pripadnika biraju 15 članova Saveta, do 20.000 – 19, do 50.000 – 23, a ukoliko imaju između 50 i 100.000 biraju 29 članova Saveta.

Sve nacionalne manjine, poput Mađara, Bošnjaka, Roma, koje imaju više od 100.000 pripadnika, biraju 35 predstavnika.

