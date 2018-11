Elektromreža Srbije ostaje na Kosovu, odbijen zahtev PR

PEŠTER – Elektromreža Srbije ostaje na Kosovu i Metohiji, saopštio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je preneo novinarima da je Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju (ENTSO) većinom glasova odbila zahtev Prištine da preuzme elektromrežu Srbije na severu Kosova i Metohije, saopštio je danas predsednik Srbije.

„Uspeli smo da izdejstvujemo jednu malu pobedu, koja nama mnogo vredi. Pobedili smo u ENTOS, iako smo mislili da šanse nema“, rekao je Vučić novinarima nakon prisustva vojnoj vežbi na Pešteru.

On je kazao da je Mađarska, iako je priznala nezavisnost Kosova, glasala za Srbiju, a protiv predloga Kosova.

Takođe, kako je dodao, i Rumunija, Grčka i BiH su glasale protiv predloga Prištine.

Vučić je kazao da su po prvi put Makedonija i Crna Gora bile uzdržane, za šta im se posebno zahvaljuje.

„I ovog puta nisu uspeli da urade ono što su planirali u ovoj energetskoj agenciji. ENTSO je manje zvučno od Interpola, ali za nas i naše građane na severu je značajnije od Interpola“, kazao je on dodajući da je posebno srećan zbog toga.

Zahvalio se Ištvanu Pastoru koji se borio sa vladom Srbije, i posebno vladama Mađarske, Bugarske, Rumunije i Grčke, jer su glasale za nas i najsnažnije podržavaju Srbiju.

Vučić je prethodnih dana iznosio zabrinutost da bi ENTSO mogao doneti odluku u korist Prištine, zbog podrške koju je imala od mnogih evropskih zemalja i najavio je borbu preko svih raspoloživih institucija.

ENTSO čini 43 operatora prenosnog sistema električne energije iz 36 zemalja Evrope.

Priština je tražila da preuzme distribuciju struje na severu KiM sa obrazloženjem da Elektromreža Srbije loše rukovodi tim poslom, a istovremeno je, u najmanju ruku tolerisala praksu da Albanci „kradu“ struju u delu mreže na severu KiM.

Vučić je u četvrtak ukazao da Evropljani pokušavaju protivpravno da izbace Srbiju iz energetske mreže za sever Kosova.

„U nacrtu energetskog sporazuma bilo je jasno da mora da se formira Zajednica srpskih opština (ZSO), koja bi osnovala dve mešovite kompanije na severu. One bi bile prenosnik do albanskog operatera iz Prištine. Pošto nije formirana ZSO, krivicom Prištine, oni nama hoće to da otmu – da nam otmu pravo da transferujemo struju, da izgubimo jedan dalekovod prema Makedoniji, dva dalekovoda prema Albaniji, tri prema Crnoj Gori“, rekao je Vučić novinarima u četvrtak.

On je rekao da Srbija neće sprovoditi nezakonite odluke u vezi sa energetskom mrežom.

Iz ENSTO, kojeg čine 43 operatora prenosnog sistema električne energije iz 36 zemalja Evrope, nedavno je saopštio da „radi na obuci o mrežnim kodovima koji će biti otvoreni za zemlje koje nisu njene članice – za Ukrajinu, Moldaviju, Gruziju i Kosovo“.

(Tanjug)