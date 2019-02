Erazmus plus program – više projekata EU za škole i fakultete

BEOGRAD – Srbija je postala punopravna članice Erazmus plus programa Evropske unije, a to za obrazovne ustanove u našoj zemlji znači da će moći da učestvuju u više projekata i da će im na raspolaganju biti veći budžeti.

Osim Srbije, status punopravne članice Erazmus plus programa ima još samo pet zemalja koje nisu članice EU: Norveška, Turska, Lihtenštajn, Makedonija i Island.

Srbija je od 2014. godine učestvovala u tom programu EU, ali u ograničenom kapacitetu, kao partnerska zemlja u regionu Zapadnog Balkana.

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Tanjug da će status Srbije kao punopravne članice u Erazmus plus programu za obrazovne institucije značiti veću mogućnost da učestvuju u raznim projektima, da oplemene i obogate svoju pedagošku praksu i znanje.

Ministar naglašava da je ovo prilika za studente i srednjoškolce da učestvuju u razmenama, ali i za nastavnike za stručno usavršavanje.

To što je Srbija postala ravnopravan član Erazmus plus programa, Šarčević kaže da su zaslužne reforme koje su sprovode već dve i po godine, što je za ljude u Evropskoj komisiji bio pozitivan znak.

„Srbija je i do sada koristila mogućnost za razmenu studenata i profesora, a mislim da će tek sada organizovanije i u većem obimu koristiti tu mogućnost“, rekao je ministar za Tanjug.

Osim u obrazovanju, Erazmus plus program ima projekte u još dve oblasti – mladi i sport.

Ukupna sredstva namenjena programu od 2014 do 2020. godine su 14,7 milijardi evra.

Marija Filipović Ožegović iz Fonadacije Tempus navodi za Tanjug da je Srbija do sada povlačila najviše sredstava na Zapadnom Balkanu iz programa Erazmus plus i da će se taj trend nastaviti i dalje.

Obrazovne ustanove u Srbiji, prvenstveno visokoškolske , učestvovale su u projektima čija je ukupna vrednost oko 67 miliona evra.

U međunarodnim razmenama sa zemljama EU, zahvaljujući ovom programu, učestvovalo je više od 5.000 nastavnika i studenata iz Srbije, dok je u Srbiji boravilo više od 3.000 stranih studenata i nastavnika.

„Dok smo se pripremali za proces ulaska u punopravno članstvo u programe Erazmus plus, započeta je saradnja škola kroz taj program EU. Do sada je bilo mobilno 300 do 500 nastavnika i učenika, tako da očekujemo da veći broj škola taj program koristi u narednom periodu“, kaže FIipović Ožegović.

Srbija je do sada bila vodeća zemlja na Zapadnom Balkanu po broju odobrenih projekata, iznosu sredstava i broju ljudi koji odlaze na razmenu u evropske zemlje.

(Tanjug)