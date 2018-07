BEOGRAD – Ne treba odustati od borbe za vraćanje otete imoviine srpskih firmi u Hrvatskoj, i to pitanje treba „eskalirati“, izjavio je danas za RTS savetnik za praćenje postupaka, advokat Ivan Simić.

On je rekao da 25 godina nakon donošenja prvih opštih akata kojima je došlo do oduzimanja srpske imovine u Hrvatskoj, imamo odluku Evropskog suda za ljudska prava koji nije odgovorio da li je došlo ili ne do oduzimanja imovine.

