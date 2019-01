KONVENT-EU-J.JOKSIMOVIĆ (video, audio, foto)

EU integracije podržava 55 odsto građana Srbije

BEOGRAD, 18. januara (Tanjug) – Evropske integracije podržava 55 odsto građana Srbije, rekla je danas ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović, koja je predstavila najnovije šestomesečno istraživanje tog ministarstva, urađeno prema standard Evrobarometra

Joksimović je rekla da je istraživanje pokazalo stabilnu podršku građana evropskim integracijama, budući da su i u julu prošle godine odgovori na pitanje da li biste na referendumu podržali ulazak Srbije u EU bili gotovo identični kao i u decembarskom istraživanju.

Joksimović je na sednici Nacionalnog konveta o EU rekla da je istraživanje pokazalo i da 75 odsto građana podržava reformski proces u Srbiji nevezano za evorposke integracije, šsto je napredak u odnosu na prethodno istraživanje iz jula, kada je taj proceš podržavalo 68 odsto građana.

Kad je reč o dijalogu Beograda i Prištine, 64 dsto građana smatra da bi taj problem trebalo da se rešava nezavisno od toga da li to traži Evropska unija, što, kaže ministarka, pokazuje zrelost našeg društva.

“To je dobar pokazatelj da su ljudi osnažili kod sebe racionalnu dimenziju percepcije EU u odnosu na emocionalnu, koja nije do kraja u saglasju sa racionalnom, to pokazuje zrelost našeg društva, da su građani svesni procesa koji se dugo vodi. To je zrelost i racionalan pristup koji odlikuje stavove većine građana Srbije u odnosu na proceš evroskih integracija”, rekla je Joksimović.

Rekla je i da istraživanje pokazuje da bi građani želeli da budu više informisani o politici prema mladima, obrazovanju, socijalnoj politici, zaštiti potrošača, fondovima EU i konkretnim projektima koji se iz njih finansiraju.

