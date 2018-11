EU priprema nastavak dijaloga

BRISEL – Evropska unija intenzivno radi na organizaciji nove runde dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou, izmedu predsednika Srbije Alkesandra Vucica i Hašima Tacija, uz evropsko posredovanje, saznaje Tanjug u Briselu.

Nezvanicno, u Briselu se spekuliše da bi do novog sastanka na najvišem nivou moglo da dođe možda i do kraja sedmice, ali za to zasad nema konkretnijih, makar i nezvaničnih potvrda.

U diplomatskim izvorima u Briselu navodi se da je u toku ”intenziva faza” razgovora timova Evropske službe za spoljne poslove sa ”obe strane u dijalogu”, koja se, kako se naglašava u Briselu, ne odvija nužno „pred kamerama“.

Evropski izvori ocenjuju da šefica EU diplomatije Federika Mogerini ne želi da saziva sastanak u okviru dijaloga o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine sve dok ne bude sigurna da će se na njemu postići ”konkretan rezultat”, odnosno napredak u cilju postizanja pravno obavezujućeg sporazuma.

Taj sporazum bi, prema izvorima Tanjuga iz Brisela, trebalo da obuhvati sva otvorena pitanja i sve ono što do sada nije primenjeno, a dogovoreno je između dve strane.

U Briselu takode smatraju da ”nije ostalo još mnogo vremena” za postizanje sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji izmedu Beograda i Prištine, koji će, kao pravno obavezujuci, ”svi morati da primene”.

Članice EU trenutno su i u procesu odlučivanja o broju poglavlja, koje bi Srbija mogla da otvori do kraja ove godine.

Za tu odluku značajan je izveštaj Evropske komiisje o napretku Srbje u poglavljima 23 i 24, kao i usmeni izveštaj Evropske službe za spoljne poslove o poslednjem napretku u procesu dijaloga Beograda i Prištine.

(Tanjug)