EU želi sporazum Beograda i Prištine u narednih godinu dana

Evropska unija, kao posrednik u dijalogu Beograda i Prištine,, učiniće sve kako bi se u narednih godinu dana, koliko je ostalo do kraja mandata šefice evropske diplomatije Federike Mogerini, postigao sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, saznaje Tanjug u Briselu.

„Mi ćemo učiniti sve u godini koja je preostala da bi došlo do sveobuhvatne normalizacije odnosa, ali nismo jedini od kojih to zavisi“, rečeno je Tanjugu u diplomatskim izvorima u Briselu.

U Briselu navode da su i u ovom trenutku u toku kontakti u cilju nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ali da još ne postoji konkretan datum za mogući novi sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.

U krugovima bliskim pregovaračkom procesu ocenjuju da je prošlonedeljni sastanak Vučića i Tačija bio „bez svake sumnje težak“.

Navodi se da je plan Federike Mogerini bio da se na tom sastanku postigne saglasnost o intenziviranju procesa postizanja sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, ali da je odluka Prištine o podizanju carina na robu koja se uvozi iz Srbije „u poslednjem trenutku poremetila planirano“.

Na pitanje Tanjuga šta će EU uraditi u cilju eventualnog pritiska na Prištinu da povuče takvu odluku, izvori iz Evropske komisije napominju da je EU „već bila jasna u svom saopštenju“ kada je osudila takav potez i pozvala kosovske vlasti da opozovu odluku o podizanju taksi od deset procenata na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Ono što se očekuje tokom novembra, bez obzira na to da li će doći do nastavka dijaloga Beograda i Prištine, jeste redovni izveštaj koji će Evropska služba za spoljne poslove predstaviti zemljama-članicama EU o napretku u procesu normalizacije odnosa dveju strana.

Od tog izveštaja u velikoj meri zavisiće i odluka članica EU o broju novih poglavlja koje će Srbija otvoriti u decembru u okviru svojih pristupnih pregovora.

Nakon poslednje runde dijaloga pod pokroviteljstvom šefice diplomatije EU Federike Mogerini, koja se završila bez bilo kakvih pomaka u približavanju konačnom rešenju za sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, iz EU poručuju da se njihovi napori u cilju postizanja pravno obavezujućeg sporazuma nastavljaju, a da vremenski rokovi „ostaju jasni“.

