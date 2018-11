Evropske integracije su posao za celo društvo

BEOGRAD – Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je danas da su evropske integracije posao za celo društvo, ali da je uloga lokalnih samouprava u tom procesu jako važna, jer na lokalnom nivou građani najviše osećaju pozitivne strane reformi.

Ona je na 46. sednici skupštine Stalne konferencije gradova i opština navela da je ključna reč u procesu integracija koordinacija nacionalnog nivoa i lokala, te da je puna uključenost lokalne samouprave u skladu sa novim pristupom kohezivnoj politici koji se gaji u EU, a čiji je moto „Evropa bliže građanima“.

„To se podudara sa onim što mi želimo, a to je da proces evropskih integracija bude proces razvoja cele Srbije“, rekla je Joksimović i dodala da lokalne samouprave ne čekaju instrukcije centralne vlasti, već da sami delotvorno primenjuju i sprovode nove standarde i zakone.

Ona je istakla značaj aktivne komunikacije nacionalnog nivoa vlasti sa lokalom, kako bi se i od njih dobila analiza potreba i stanja, ali i da lokal dobije informaciju o mogucnostima.

Kako kaže, to je najpraktičniji mogući model saradnje čije efekte građani direktno osećaju i vide.

Joksimović podvlači da je proces intergacija proces usvajanja novih standarda, a zatim i njhova implementacija, odnosno delotvorno sprovođenje.

Proces integracija i reformi je proces koji se ne završava clanstvom, objašnjava ona, i istice da je to proces stalnog kretanja.

Građni zemlja kandidata, kao i građani zemalja članica neće uvek biti sto posto sigurni da je li je biti deo EU – iako je ona jos uvek najbolje mesto za zivot i rad, najbolje rešenje, kaže ona, ali je zato važno „zajedničko delovanje i gledanje u pravcu istog cilja“.

„Dilemu građana clanica EU danas izaziva pitanje prenošenja nadležnosti sa nacionalnih država na institucije EU, tu je važna koordinacija i zajedničko gledanje ka istom cilju, to je jako važno da svi razumemo“, navela je ona.

Ona je dodala da sadašnja vlast nikada nije reforme koje sprovodi, a koje su često bile teške i nepopularne, pravdala zahtevima iz Brisela, te da je tako izbegnuto stvaranje negativne percepcije EU i procesa pridruživanja kod ljudi.

Ministar kaže da je u ovoj fazi za Srbiju važno da učini sve kako bi građani i lokalne samouprave koristili novac iz fondova EU, a izbegli nekada napotrebna zaduživanja.

„Implementacija je posao za celo drustvo, to se ne deli na lokalni i nacionalni nivo podvukla je Joksimovic. Dodala je da smo mi, kada je u pitanju koriscenje sredstava iz predpristupnih fondova bolji od svih u regionu“, podvukla je ona.

Proces integracija nije „počeo juče“, i često uslovljen objektivnim okolnostima unutar same EU.

„Mislim da je naš tempo solidan. Postoje naravno oblasti poput zaštite životne sredine koje su zahtevne, vremenski i kapacitetima, ali najznačajniji je timski rad i ovom prilikom tražim od gradonačelnika i predstavnika loklanih samouprava da na aktivan nacin sprovode politiku EI koja je nas nacionalni spoljno politicki prioritet, a sto je u najboljem interesu građana, zaključila je ona.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je reforma javne uprave jedna od tri stuba koji čine put za evropskoj budućnosti Srbije, te dodao da su lokalne samouprave „faktički noseći stub svih ovih reformi“.

On je naveo da je lokal orijentir od koga se dobijaju inputi koji pokazuju šta su problemi i izazovi.

„Važna je i edukacija, a namera je da svaki službenik koji radi na lokalu svaki propis primenjuje na isti način“, rekao je on.

Ružić je takođe istakao značak koordinacije, te dodao da se ide u dobrom pravcu.

„Zadovoljan sam razumevanjem celog procesa od strane lokalne samouprave, može bolje, ali je dobro. Suština je da transformišemo mentalitet i to smo uspeli. Mi ne sprovodimo reforme zbog Brisela, već kako bi postigli standard života koji postoji u Evropi, jer mi jesmo deo Evrope“, zaključio je on.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je tokom 2018. godine EU stavila Zapadni Balkan na prioritetno mesto u svojoj agendi.

On je dodao da je EU sistem jedinstven u svetu, ali da njene regulative i zakone nisu ograničenja već prilika za buduće članice.

Kako kaže, važno je da lokal blisko sarađuje sa nacionalnim nivoom, a kada se zemlja priključi EU mora da ima javnu administraciju koja će biti efikasna, transparenta i koja će imati kapacitete da implementira zakone i koristi sredstva iz fondova.

Fabrici kaže da je proces integracija put koji se ne završava, te da se i nakon ulaska u EU zemlje suočavaju sa mnogo izazova.

Pored usvajanja regulative i njene primene važan sledeći korak je socijalno prihvatanje tih promena, kaže on.

Ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin rekao je da se Švedska zalaže za politiku proširenja, ali da je to proces „pun izazova“.

On je rekao da ne treba odustati, jer integracije vode ka stabilnom i održivom društvu.

Kako kaže, građani uvek mogu da posumnjaju da je članstvo u EU pravi put, pa postoji stalna borba u kome je zadatak vlasti da pokaže da je ceo proces integracija jako važan i da ima smisla.

„EU je i politički projekat, ne samo projekat blagostanja. Proces ka EU i u EU je stalan proces koji ne prestaje kada se uđe u EU, uvek postoje dileme kod građana, ali važno je ostati na tom putu“, naveo je on.

Zaključuje da ljudima treba pokazati iskustva zemalja poput Švedske kako bi jasno videli da je put ka EU odlično rešenje.

