Expes: SL primamljiv partner delu opozicije za rušenje vlade

PRIŠTINA – Nakon što je Srpska lista opoziciji ponudila glasove 10 svojih poslanika za rušenje aktuelne vlade, Gazeta Expres piše danas da bi pad vlade Ramuša Haradinaja lako mogla postati realnost.

Expres podseća da je Srpska lista ovu ponudu iznela pošto je vlada odlučila da za 10 odsto poveća porez na robu iz centralne Srbije i BiH.

Kosovska opozicija, dodaje se, još nije odgovorila da li će se prihvatiti ovu ponudu Srpske liste, dok je kosovski predsednik Hašim Tači naklonjen poudi Srba.

Najuticajniji opozicioni Demokratski savez Kosova bi danas trebalo da odluči o ponudi Srpske liste, piše Ekspres i dodaje da će lider DSK, bivši premijer Isa Mustafa, danas biti na testu da li da prihvati ponudu Srba i „vladu Haradinaja pošalje kući“.

„Srpska lista je postala primamljiv partner za Demokratski savez Kosova, nakon odluke da ooziciji ponudi 10 poslaničkih glasova u parlamentu za rušenje aktuelne vlasti, baš kao što su to uradili i u vreme kada je Mustafa bio premijer“, navodi Expres.

Napominje se da sa tih 10 poslaničkih glasova, opozicione partije već imaju potrebnu većinu za rušenje Haradinaja.

Podseća se da su Srbi saopštili da „ne mogu i ne žele više da budu taoci neodgovorne i demagoške politike albanskih predstavnika u vlasti i njihovih hirova zarad političkog opstanka“.

Reagujući na ponudu Srpske liste, Tači je rekao da, ako ova vlada padne, biće formirana nova.

„Ako vlada postane nefunkcionalna, uslediće restrukturiranje vladajućih partnera – sledi druga vlada“, izjavio je Tači.

Expres podseća da ovo nije prvi put da je Tači Haradinaju zapretio razrešenjem, baš kao što je, kako se navodi, to učinio zbog neslaganja sa idejom o „korekcji granica“ sa Srbijom.

Napominje se da su ponudu Srpske liste već odbili predstavnici pokreta Samoopredeljenje, ali u dodaje da druge stranke i dalje nemaju zvanični stav.

Pozivajući se na svoje izvore, Ekspres saznaje da je ova ponuda Srpske liste privlačna za deo opozicije.

„Oni još uvek ne znaju da li će prihvatiti ponudu Srba, ali će najverovatnije srušiti vladu Haradinaja, a o tome će se izjasniti nakon konsultacija i zauzimanja jedinstvenog stava“, navodi Expres.

Prvi koji je pozvao svoje saradnike na konsultacije je predsednik DSK Isa Mustafa.

Alternativa će, piše Ekpreš, sastanak stranačkog predsedništva održati tokom ove sedmice.

Analitičar Astrit Gaši za portal kaže da se Tači u ovom trenutku suočava sa ogromnim unutrašnjim problemima.

„Ni on (Tači) nije zadovoljan nedostatkom podrške i snažnim protivljenjem vlade na čelu sa Haradinajem i njegovom žestokom retorikom. Ni njemu, međutim, ne ide u prilog provociranje vanrednih parlamentarnih izbora, jer Tači opravdano strahuje da bi to moglo odložiti sporazum sa Srbijom….“, rekao je Gaši.

Prema njegovim rečima, ako bi Tači stvarno želeo da sruši aktuelnu vladu, on bi već ponudio glasove Demokratske partije Kosova, stranke čiji je bio predsednik.

„Da je rušenje vlade u njegovom interesu, on je to već mogao da uradi sa svojih šest poslanika u Demokratskoj partiji Kosova. Zato on uglavnom kroz reagovanja na ponudu Srpske liste samo preti aktuelnoj vladi i njenim koalicionim partnerima u nadi da će promeniti svoj stav“, kaže Gaši.

Ukoliko, pak, Haradinajeva vlada padne, parlament bude blokiran „Kosovo će postati Kraljevstvo u kojem će vladati Tačijeva pravila“.

