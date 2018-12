Tri dodatne mere Prištine protiv Srbije?

PRIŠTINA – Privremene prištinske institucije neće podleći pritisku i ukinuti stopostotno uvećani porez na proizvode iz Srbije i BiH, već suprotno tome se razmišlja o uvođenje tri dodatne mere – zabrana ulaska vozila sa srpskim tablicama, nepriznavanje srpskih dokumenata i zabrana uvoza robe stranih kompanija koja se proizvodi u Srbiji, piše GazetaExpres onlajn.

Prema izvorima Ekpresa, uvođenje dodatnih mera se ocekuje ove sedmice nakon sednice vlade, kao deo strategije sprečavanja, kako se navodi, „jedostanog ponašanja srpske države“.

Podseća se da je premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, još 21. novembra, nakon uvođenja 100 odsto povećanog poreza na robu iz Srbije i BiH, rekao da će, ako Srbija nastavi kampanju protiv Kosova, uslediti nove mere.

Savetnik Haradinaja i šef pregovaračkog tima u tehničkom dijalogu sa Beogradom, Avni Arifi, je za Expres rekao da se mere pripremaju, ali da ne može da kaže da li će one biti donete na sutašnjoj sednici vlade.

Ministar trgovine, Endrit Šalja, je takođe potvrdio da se o dodatnim merama razgovara, ali da do sada nije ništa konkretno odlučeno.

„Samo smo razgovarali, još uvek nema ništa konkretno. Bićete obavešteni o svim odlukama koje ćemo preduzeti „, rekao je Šalja za Expres.

Portal navodi da su u međuvremenu iz Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdili informacija koja setiče registarskih tablica.

Izmi Zeka, zamenik ministra, izjavio je za Ekspres da je odluka o tome doneta i da su u toku konsultacije sa Evropskom unijom.

„Mi smo u konsultaciji sa EU, ali uprkos njihovom mišljenju, donosimo odluke kao nezavisna država“, rekao je Zeka, koji tvrdi da je Priština ispunila do sada sve obaveze iz Briselskog sporazuma, a da Srbija navodno nije.

Portal piše da se od kosovske vlade očekuje da primeni recipročne mere prema Srbiji kada je reč o kretanju ljudi i vozila, jer su, kažu, građani Kosova prinuđeni da prilikom pelaska administrativne linije tablice zamenjuju privremenim.

Pored toga, vlada će odlučiti i o zabrani uvoza robe koju strane kompanije proizvode u Srbiji, kao i da Kosovo neće priznavati srpske dokumente i različite sertiifkate sve dok, kako se navodi, Srbija ne prizna kosovsku nezavisnost.

Pozivajući se na svoje izvore iz privremenih institucija u Prištini, Expres tvrdi da će se prva mera odnositi na uvođenje reciprociteta sa registarskim tablicama na vozilima koja iz Srbije prelaze na Kosovo.

Građani Srbije će, kažu, biti primorani da pre ulaska na kosovsku teritoriju tabilize zamene privremenim.

Druga mera, prema istim izvorima Expresa, je zabrana uvoza proizvoda stranih kompanija koja se proizvodi u Srbiji.

Očekuje se da će treća mera protiv Srbije biti odluka vlade da ne priznaje srpske dokumente, baš kao što, kako se navodi, Srbija ne prihvata kosovske dokumente.

(Tanjug)