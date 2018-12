Fabrici: EU jasna, Kosovo da poštuje Ustav

BEOGRAD – Pozicija Evropske unije je veoma jasna povodom formiranja kosovske vojske, mi delimo stav NATO, a to je da proces transformacije bezbednosnih snaga Kosova treba da bude inkluzivan i dugoročan, u skladu sa Ustavom, kazao je šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

„Pozivamo Kosovo da poštuje sve sporazume koji su postignuti 2013. sa EU i Beogradom. Naša pozicija je jasna i tu poziciju ne menjamo“, istakao je Fabrici novinarima u EU info centru.

Fabrici dodaje da Evropska unija ostaje da glavni „sponzor“ dijaloga između Beograda i Prištine, napominjući da je ova faza izazovna.

„Vidim da su lideri na obe strane posvećeni dijalogu, potvrđujući da ne postoji alternativa tome. To je poruka koju smo mi čuli od njih i to je poruka koju smo čuli i na Savetu ministara EU, kada su ministri spoljnih poslova država članica EU potvrdili značaj dijaloga i ponovili poverenje Federiki Mogerini da bude ključni medijator“, kazao je on.

Takođe, Fabrici podseća da se EU protivi taksama koje je Priština uvela za srpske proizvode, koje su, prema njegovim rečima, u suprotnosti sa CEFTA ali i u suprotnosti sa ŠP koji EU ima sa Kosovom.

„Mi ubeđujemo Prištinu da ukine te takse, a to je radio i komesar Han posećujući BG i PR prošle nedelje“, naglašava Fabrici.

Povodom tvrdnji Prištine da Beograd postavlja mnoge trgovinske barijere za kosovske proizvode, Fabrici odgovara da je „Han čak predložio pregovarački sto za trgovinske sporove“.

„Nastavićemo da upravljamo procesom i da postavljamo platformu koja će omogućiti da problem bude rešen“, zaključio je Fabrici.

(Tanjug)