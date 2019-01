Fabrici: Podrška EU putu, reforme i dijalog

BEOGRAD – Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da su na današnjem sastanku amabasadora država-članica EU sa predsednikom Srbije ponovljene poruke podrške evropskoj perspektivi Srbije, ali i istaknuto da se proces reformi mora nastaviti u oblasti vladavine prava.

Ocenivši sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem kao vrlo interesantan, Fabrici je na zajedničkoj konferencji za novinare, podsetio je da je Srbija pristupanje EU postavila kao strateški cilj, što je, kako je dodao, dobro i za građane i za privredu.

„Govorili smo i o situaciji u regionu , Kosovu, dijalogu i jasno je da za EU u 2019. godini to ostaje važno pitanje, pogotovo iz perspektive činjenice pristupanja Srbije EU. Vođstvo, hrabrost i posvećenost su za to neophodni. EU će nastaviti da posreduje u dijalogu, u nadi da će biti postignut održivi, sveobuhvatni sporazum“, rekao je on.

Dodao je da su razgovarali i o taksama koje je uvela Priština za robu iz Srbije i BiH, te kratko konstatovao da će EU „nastaviti da potpomaže dijalog“.

„Kao što je rekla Federika Mogerini, nastavićemo u tom pravcu“, rekao je.

Fabrici je na pitanje koje su mu uputili novinari – da li će EU izvršiti dodatni pritisak na Pristinu da se te takse ukinu, imajući u vidu i dokument Stejt departmenta u kome se Priština upozorava da ukine takse ili će se suočiti sa sankcijama – ponovio već poznat stav Brisela:

„Za nas je situacija vrlo jasna. Onog dana kada su tarife uvedene, vrlo jasno smo izneli da su one u suprotnosti sa Sporazumom o slobodnoj trgovini i duhom S SP. Naš stav je jasan, u više navrata smo ponavljali i tražili od vlasti u Prištini da ih ukinu i čekamo da se to i preduzme.“

„I nastavićemo da vršimo pritisak. Što se tiče EU, stav je jasan“, rekao je Fabrici.

On je rekao i da, pošto se Srbija odlučila na put ka EU, vladavina prava je posebna tema.

„Srbija je postigla određeni napredak i do sada je otvorila 16 poglavlja, privremeno zatvorila 2. Sa Vučićem smo razgovarali o prioritetima u toj oblasti. Reforme koje pokrenute počinju da daju određen rezultate i nastavićemio da pružamo podstrek da se dalje radi na unapređenju u oblasti vladavine prava.

Kako je dodao, definisano je pet ključnih oblasti.

„Nezavisnost pravosuđa, izrada nacrta izmena Ustava je u parlamentu i mi podstičemo da se nastavi sa smislenom debatom upravo u parlamentu kao kljucnoj instituciji u demokratskom društvu.“

Tu je i borba protiv korupcije, rekao jeon, dodavši da se čeka usvajanje novog zakona u kome će Srbija dobiti najbolje primere iz evropske prakse.

„Naravno, taj zakon ne sme samo da bude usvojen, već i da se primeni. Tu je i sloboda medija. U toku je rad na medijskoj strategiji i nadamo se da će ona uskoro biti primenjena i dati određene rezultate“.

Ističe da je na sastanku iznet i predlog za stvaranje stimulišuće, dobre atmosfere za izražavanje stavova.

„Jedan od bitnih elemenata je i borba protiv organizovanog kriminala i tu smo dali više preporuka“, dodao je Fabrici.

Pozitivno je ocenio ulogu Srbije kada je reč o regionu.

(Tanjug)