Fajnenšel tajms: Vučić ostaje na putu reformi i za dogovor sa Prištinom

LONDON – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje, u intervjuu za Fajnenšel tajms, nastavak reformi, koje su već dovele do trogodišnjeg suficita u budžetu i da ostaje pri ubeđenju da će samo dogovor sa Prištinom doneti trajan mir regionu, koji, navodi list, i dalje trpi posledice ratova i raspada bivše Jugoslavije.

„Oni koji misle da je moguće obuzdati zamrznuti konflikt – on nikada nije zamrznut, jer se u nekom trenutku ‘otopi’. A kada se to dogodi to je katastrofa za sve“, rekao je Vučić u intervjuu koji je uglednom britanskom listu dao nakon ceremonije unošenja Badnjaka u Predsedništvo SRbije.

(Tanjug)