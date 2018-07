FHP: Važno suđenjima za ratne zločine pristupiti efikasno

BEOGRAD – Važna je aktivna podrška Evropske unije po pitanju procesuiranja ratnih zločina i njeno insistiranje da se kapaciteti za domaća suđenja jačaju i pokaže jasna opredeljenost Srbije za pomirenje, kao i njena odluka da suđenjima pristupi na efikasan način, rečeno je na konferenciji za novinare Fonda za humanitarno pravo.

Kako je navedeno organi nadležni za procesuiranje ratnih zločina ne rade po jasnim kriterijumima, suđenja su spora, a sprovođenje pravde otežava i što zaštita svedoka nije unapređena, a iz FHP naglašavaju da su to neki od problema zbog kojih je inicirana Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina, a da to što su i dalje aktuelni otežava nadležnim regionalnim institucijama da se bave tim pitanjem.

Jelena Krstić iz fonda kaže da je jedan od ključnih problema danas uključenost od strane političara u suđenja za ratne zločine, dok se, tvrdi, nalazi o umešanosti zločinaca ignorišu.

To su samo neki od nalaza „Drugog izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina“ koju je FHP danas predstavio, a Krstić je rekla da je stav fonda da se okrenutost budućnosti stavlja kao prioritet.

Neki od nalaza do kojih je fond došao su i da je u okviru pomenute strategije od 61 oblasti 29 nije implementirano i da su u Tužilačkoj strategiji neophodni jasniji kriterijumi po kojim će se postupati.

„Ti kriterijumi su važni jer moramo imati u vidu protok vremena, u kojem počinioci i preživeli svedoci umiru“, navela je analitičarka FHP Višnja Sijačić.

Ona je ukazala na pokazatelje o kratkom trajanju suđenja, da se po jednom predmetu sudilo dva dana, ali i na veliki broj slučajeva kada je pretres odložen.

Fond je danas predstavio i „Predlog praktične politike o potrazi za licima nestalim tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-tih“, a neki od preporuka su da bi na probleme nestalih lica trebalo gledati kao na probleme humanitarne prirode, a da se politizacija koja je često primetna u regionalnim odnosima mora iskoreniti.

Ukazano je i na poslednje podatke Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz maja o 10.315 osoba koje se vode kao nestali, ali i na 1.650 nestalih na teritoriji KiM.

Ukupno 75 osoba za šest meseci nije više na listi nestalih lica, a kao jedan od problema za još uvek veliki broj nestalih FHP navodi nedovoljne kapacitete organa koji se bave tim pitanjem.

U tom kontekstu, ukazuju na potrebu uvećanja kapaciteta i resursa organa.

Takođe, posebnu pažnju, prema njihovom predlogu, trebalo bi posvetiti unapređenju zakonskih prava porodica nestalih osoba, ali i korišćenju arhiva vojske i policije koji bi, smatraju, mogli značajno da unaprede istragu.

Konferenciji je prisustvovao predsednik Međunarodne komisije za nestala lica Metju Holidej, koji je ukazao da se 70 odsto nestalih lica pronađeno, ali da se borba regiona mora nastaviti udruženim radom, jer se još 12.000 ljudi vode kao nestali.

„Mi smo dobili podatke država ovog regiona o nestalim licima, sistmatizovali ih i videli da nedostaje 12.121 lice. Planiramo te podatke javno da objavimo jer to može poboljšati regionalnu saradnju i potragu za nestalima“, rekao je Holidej i ukazao da zemlje Zapadnog Balkana moraju ujediniti resurse u potrazi.

On je poručio i da međunarodna zajednica kao prioritet ima dobre odnose regiona, a da je važno da ne proces traganja ne bude politizovan.

Novinarka iz Prištine i članica udruženja „Kosmetski stradalnici“ Gordana Đikanović

je ukazala da je svake godine sve manje eshumiranih Srba na teritoriji KiM i poručila da bi Beograd i Priština trebalo zajedno da rade na rešavanju tog pitanja.

Takođe, smatra da bi međunarodni organi trebalo više da zaštite svedoke, posebno članove porodica nestalih koji su zaplašeni.

Na konferenciju je došao i predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić, koji je prokomentarisao da su prve žrtve rudari iz Belaćevca, a predsednika komisije Holideja upitao da li je došlo do istrage i da li su pronađene kosti rudara, na šta je on odgovorio da su za to nadležni drugi organi, Kancelarija pri UNMIK-u.

Spasić je potom verbalno napao novinarku Đikanović, koja je uzvratila da će sa njim razgovarati na sudu.

